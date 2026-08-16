قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين وحليف غير مُتوقع .. الجفاف يفتح جبهة جديدة في حرب الدانوب
أخبار التوك شو | حماس: ملتزمون بتنفيذ خطة ترامب..تحذير مهم للطلاب قبل غلق تسجيل الرغبات.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار والطقس
محسن صلاح: المقاولون لم يحصل على لاعبين نظير انتقال محمد عبد الناصر للأهلي
المقاولون العرب: الأهلي أنهى اتفاقه مع «أبوتريكة الصغير».. واللاعب سينضم في يناير أو نهاية الموسم
المقاولون العرب: لم نحصل على أي مقابل مادي نظير انتقال صلاح إلى طرابزون التركي
12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات.. التضامن تحدد موعد وشروط المتقدمين
خلافات أسرية تنتهي بمقتل شاب ضربًا بالشوم في شبرا الخيمة
خلاف قديم.. مصرع خمسيني في مشاجرة دامية بالأقصر والأمن يكشف التفاصيل
غدا.. انتهاء ولاية محافظ البنك المركزي من يدير بنك البنوك في مصر
دولة ليختنشتاين تغيّر قواعد الخلافة للسماح للنساء بتولّي العرش
الكهرباء تستعد لتنفيذ محطة ضخ وتخزين بقدرة 3100 ميجاوات في جنوب سيناء
أبو العينين تشارك في قافلة إيد واحدة ببني سويف ضمن 8 قوافل لدعم أهالي الصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين في واقعة ضرب سيدة وطفلين بالمقطم

المتهمين
المتهمين
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة ، تجديد حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتعدي بالضرب على طفلين في منطقة المقطم بالقاهرة.


تفاصيل القضية 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى صانعات المحتوى، وتضمن ادعاءات بشأن تعرضها وأسرتها للاعتداء من جانب القوات الأمنية، على خلفية مشاجرة نشبت مع إحدى السيدات ونجلتها بمنطقة المقطم بالقاهرة.


 

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة المقطم تلقى يوم 11 أغسطس بلاغًا من إحدى السيدات، كانت برفقة نجلتها البالغة من العمر 8 سنوات، وتبين إصابتهما بجروح وكدمات متفرقة، واتهمتا ربة منزل وبناتها الأربع، من بينهن صانعة محتوى، بالتعدي عليهما بالضرب إثر خلافات نشبت بسبب لهو الأطفال.


 

وأضافت المبلغة في وقت لاحق أن المشكو في حقهن، عقب علمهن بتحرير محضر ضدهن، عاودن التعدي عليها ووجهن إليها تهديدات بإلحاق الأذى بها ونجلتها لإجبارها على التنازل عن شكواها، كما وردت بلاغات من الأهالي تفيد بقيام المشكو في حقهن بتجميع الحجارة والزجاجات الفارغة استعدادًا للاعتداء على المبلغة ونجلتها.


 

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ، إلا أن المشكو في حقهن ووالدهن بادروا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة تجاه القوات، ما أسفر عن إصابة أحد ضباط القوة بجرح في فروة الرأس، فضلًا عن قيامهم بإحداث تلفيات عمدًا داخل الشقة وإصابة أنفسهم.


 

وفي أثناء الواقعة، قامت صانعة المحتوى دهب أشرف بتصوير مقاطع فيديو وبثها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلالها تعرضها وأسرتها للاعتداء من جانب القوات، وهو ما تبين عدم صحته وفقًا لما أسفرت عنه أعمال الفحص.


 

وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط المشكو في حقهم ووالدهن، وتبين أن ربة المنزل سبق اتهامها في قضية «بلطجة»، كما سبق اتهام زوجها في قضيتي «سرقة والاتجار في المواد المخدرة».


 

وبتفتيش والد المتهمات، عُثر بحوزته على كمية من مخدر «البودر»، وبمواجهته أقر بحيازتها بقصد الاتجار.


 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

دهب أشرف حبس دهب أشرف التعدي بالضرب على طفلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

عملات

سعر الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي اليوم الأحد 16-8-2026

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

الدكتور محمد فريد يُطلق منصة هيئة الاستثمار لرعاية المستثمرين وتلقي الشكاوى

بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها على تباين مؤشراتها

بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها على تباين مؤشراتها

بالصور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد