قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي
مريض نفسي.. القبض على شخص تعدى على سيدة وأنجالها بالدرب الأحمر
العثور على جثة مجهولة الهوية بها آثار تحلل في شبرا الخيمة
إضاءة متطورة وإنشاء ممشى سياحي.. تفاصيل تطوير سور مجرى العيون
إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة في حادث انقلاب دراجة نارية بالسنبلاوين بالدقهلية
مصابون في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة
حملات مرورية بالغربية لمواجهة ظاهرة نقل العمال بعربات نقل وتوفير أتوبيسات بديلة لتلافي الحوادث..صور
انطلاق العام الدراسي الجديد 2026.. ضوابط حازمة لضمان الانضباط من اليوم الأول
من ناتو الشرق إلى القطب الشمالي.. حرب ترامب تدفع خصوم واشنطن للتقارب
تجديد حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين في واقعة ضرب سيدة وطفلين بالمقطم
انتحلت صفة طبيبة.. القبض على فتاة تدير عيادة تجميل في مدينة نصر
مران الأهلي في إسبانيا.. «عموتة» يرفع الحمل البدني ويُخصّص فقرة للحراس قبل مواجهة برشلونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

انطلاق العام الدراسي الجديد 2026.. ضوابط حازمة لضمان الانضباط من اليوم الأول

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
خالد يوسف

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 يوم 12 سبتمبر المقبل، ترفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية شعار "الانضباط أولاً"، مؤكدةً على تطبيق منظومة صارمة من الضوابط والقرارات الحازمة لضمان بيئة تعليمية مثالية ومستقرة لجميع الطلاب، ومع تزايد بحث أولياء الأمور والطلاب عن تفاصيل الخريطة الزمنية والإجراءات التنظيمية، نستعرض أبرز الاستعدادات والملامح الرسمية للعام الدراسي الجديد لتحقيق أقصى استفادة تحصيلية وعلمية منذ اليوم الأول للدراسة.

ضوابط جديدة لتحقيق الانضباط داخل المدارس

أوضحت الوزارة مجموعة من الضوابط التي سيتم تطبيقها مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وتأتي كالتالي:

- انطلاق العام الدراسي في موعده 12 سبتمبر المقبل لطلاب المدارس الحكومية والرسمية واللغات.

- الحفاظ على كثافة الفصول بحيث لا تزيد على 50 طالبا فى الفصل ويتم مراعاة ذلك أثناء تسكين الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصفوف الأولى بالمراحل المختلفة وأيضا تحويلات الطلاب بين المدارس.

- استمرار معلمي الحصة في المدارس والعمل على سد العجز في أعضاء هيئة التدريس لتحقيق الانضباط بالمدارس.

- استمرار التقييمات، حيث أكدت الوزارة على أن التقييمات الأسبوعية للطلاب مستمرة بالعام الدراسي المقبل 2026-2027، حيث شددت الخريطة الزمنية التي أعلنتها الوزارة وأقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن تتم التقييمات الأسبوعية واللقاءات دون تعطيل اليوم الدراسي.

- متابعة حضور للطلاب بشكل يومي وتفعيل المتابعة والحفاظ على توزيع الحصص الدراسية وفق خريطة توزيع المناهج الدراسية.


موعد بدء العام الدراسي في المدارس 2026

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 لطلاب صفوف النقل والشهادات في المدارس الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، على أن تبدأ الدراسة رسميًا يوم السبت 12 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أن المدارس التي لا تعمل يوم السبت ستبدأ الدراسة بها اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر المقبل، فيما تنطلق الدراسة بالمدارس الدولية قبل المدارس الحكومية بأسبوع، وذلك يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر.


مدة استمرار العام الدراسي الجديد 2027

ووفقًا للخريطة الزمنية العام الدراسي الجديد 2026-2027، تستمر الدراسة لطلاب صفوف النقل والشهادات في جميع المدارس لمدة 39 أسبوعًا، ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الأول 93 يومًا، بينما يأتي عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني نحو 90 يومًا.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 -2027

- يبدأ العام الدراسي يوم السبت 12 سبتمبر 2026.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من 9 يناير 2027.

- تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 14 يناير 2027.

- تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول يوم 16 يناير 2027.

- تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول يوم 21 يناير 2027.

- تبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027.

- يستمر الفصل الدراسي الثاني حتى الخميس 24 يونيو 2027.

- تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم 22 مايو 2027.

- تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم 27 مايو 2027.

- تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 29 مايو 2027.

- تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 3 يونيو 2027.

- يستمر العام الدراسي الجديد 2027 حتى الخميس 24 يونيو 2027.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للصف الثاني بكالوريا من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.

- بدء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة من 26 يونيو 2027 وحتى 21 يوليو 2027.

العام الدراسي الجديد 2026 وزارة التعليم الانضباط من اليوم الأول ضوابط جديدة لتحقيق الانضباط داخل المدارس بدء العام الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

الحج

كبار السن ومرافقيهم.. من هم نسبة الـ 1% الفائزين بحج القرعة بالتزكية

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالأعشاب؟

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد