انطلاق العام الدراسي الجديد 2026.. ضوابط حازمة لضمان الانضباط من اليوم الأول

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 يوم 12 سبتمبر المقبل، ترفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية شعار "الانضباط أولاً"، مؤكدةً على تطبيق منظومة صارمة من الضوابط والقرارات الحازمة لضمان بيئة تعليمية مثالية ومستقرة لجميع الطلاب، ومع تزايد بحث أولياء الأمور والطلاب عن تفاصيل الخريطة الزمنية والإجراءات التنظيمية، نستعرض أبرز الاستعدادات والملامح الرسمية للعام الدراسي الجديد لتحقيق أقصى استفادة تحصيلية وعلمية منذ اليوم الأول للدراسة.

ضوابط جديدة لتحقيق الانضباط داخل المدارس

أوضحت الوزارة مجموعة من الضوابط التي سيتم تطبيقها مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وتأتي كالتالي:

- انطلاق العام الدراسي في موعده 12 سبتمبر المقبل لطلاب المدارس الحكومية والرسمية واللغات.

- الحفاظ على كثافة الفصول بحيث لا تزيد على 50 طالبا فى الفصل ويتم مراعاة ذلك أثناء تسكين الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصفوف الأولى بالمراحل المختلفة وأيضا تحويلات الطلاب بين المدارس.

- استمرار معلمي الحصة في المدارس والعمل على سد العجز في أعضاء هيئة التدريس لتحقيق الانضباط بالمدارس.

- استمرار التقييمات، حيث أكدت الوزارة على أن التقييمات الأسبوعية للطلاب مستمرة بالعام الدراسي المقبل 2026-2027، حيث شددت الخريطة الزمنية التي أعلنتها الوزارة وأقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن تتم التقييمات الأسبوعية واللقاءات دون تعطيل اليوم الدراسي.

- متابعة حضور للطلاب بشكل يومي وتفعيل المتابعة والحفاظ على توزيع الحصص الدراسية وفق خريطة توزيع المناهج الدراسية.



موعد بدء العام الدراسي في المدارس 2026

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 لطلاب صفوف النقل والشهادات في المدارس الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، على أن تبدأ الدراسة رسميًا يوم السبت 12 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أن المدارس التي لا تعمل يوم السبت ستبدأ الدراسة بها اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر المقبل، فيما تنطلق الدراسة بالمدارس الدولية قبل المدارس الحكومية بأسبوع، وذلك يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر.



مدة استمرار العام الدراسي الجديد 2027

ووفقًا للخريطة الزمنية العام الدراسي الجديد 2026-2027، تستمر الدراسة لطلاب صفوف النقل والشهادات في جميع المدارس لمدة 39 أسبوعًا، ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الأول 93 يومًا، بينما يأتي عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني نحو 90 يومًا.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 -2027

- يبدأ العام الدراسي يوم السبت 12 سبتمبر 2026.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من 9 يناير 2027.

- تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 14 يناير 2027.

- تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول يوم 16 يناير 2027.

- تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول يوم 21 يناير 2027.

- تبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027.

- يستمر الفصل الدراسي الثاني حتى الخميس 24 يونيو 2027.

- تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم 22 مايو 2027.

- تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم 27 مايو 2027.

- تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 29 مايو 2027.

- تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 3 يونيو 2027.

- يستمر العام الدراسي الجديد 2027 حتى الخميس 24 يونيو 2027.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للصف الثاني بكالوريا من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.

- بدء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة من 26 يونيو 2027 وحتى 21 يوليو 2027.