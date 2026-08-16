اندلاع حريق داخل جراج سيارات بنزلة أم بيومي بـ شبرا الخيمة

اندلع حريق داخل جراج سيارات بمنطقة نزلة أم بيومي بشبرا الخيمة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق والعقارات المجاورة، كما جرى الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحريق تحسبًا لوجود أي إصابات.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في جراج سيارات بمنطقة نزلة أم بيومي بشبرا الخيمة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.