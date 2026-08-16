صحة الدقهلية : تدريب فرق الطوارئ والرعاية الحرجة على أحدث مهارات الإنعاش

أكد الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار التوسع في البرامج التدريبية العملية للأطباء وفرق التمريض بمختلف مستشفيات المحافظة.

وأوضح الجزار أن رفع جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات الحرجة يمثل استثمارًا مباشرًا في سلامة المرضى، مؤكدًا أن التدريب العملي المستمر أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة الطوارئ، لما يتطلبه التعامل مع الحالات الحرجة من سرعة في اتخاذ القرار وإتقان للإجراءات الأساسية والمتقدمة.

وأشار وكيل الوزارة إلى حرص المديرية على تنفيذ التدريب بصورة عملية وعلى رأس العمل، بما يضمن اكتساب الفرق الطبية المهارات اللازمة وتطبيقها مباشرة داخل بيئة العمل، بما ينعكس على سرعة وجودة الاستجابة للحالات الطارئة.

و أوضحت الدكتورة هدى قاسم، إستشاري طب الطوارئ بإدارة الرعاية العاجلة والحرجة بمديريه الصحه ، أنه تم تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية، إستهدفت رفع كفاءة الفرق الطبية في التعامل مع حالات الطوارئ والإنعاش القلبي والحالات الحرجة.

وأضافت أن البرامج التدريبية شملت عددًا من المستشفيات، وتناولت مجموعة من المهارات الأساسية والمتقدمة، من بينها التعامل مع مجرى الهواء، والإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم، والتقييم الأولي والثانوي لمصابي الإصابات، والنقل الآمن للمرضى، والتعامل مع الحالات الطارئة وخاصه حالات الحوادث والاصابات بطريقه صحيحه وعاجله .

وأشارت الدكتورة هدى قاسم إلى تنفيذ تدريب عملي بمستشفى بلقاس العام على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي تم علي ثلاث دورات تدريبيه بقاعه التدريب بالمستشفي ، استفاد منه ٧٥ متدرب من الطاقم الطبي من الاطباء والتمريض والفنيين بالمستشفي ، ضمن جهود رفع جاهزية الفرق للتعامل الفوري مع حالات توقف القلب والتنفس.

كما شهدت قاعة التدريب بمستشفى المنصورة التخصصي تدريب 69 طبيبًا وتمريضًا من عدة مستشفيات، من بينها نبروه، وأجا، وبلقاس، والمطرية، والسنبلاوين، والمنصورة التخصصي، وميت غمر، على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي وفق معايير دعم الحياة الأساسي الأمريكية لعام 2025، إلى جانب التدريب على كيفية التعامل مع حالات الاختناق، واستخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي، والتعامل مع المريض بعد عودة الدورة الدموية التلقائية.

كما شمل التدريب 18 من الاطباء والتمريض بمستشفي جمصه المركزي تزامنا مع كثرة المصيفين وتم تدريبهم علي الانعاش القلبي الرئوى الاستسي والتعامل مع حالات الغرق والحالات الحرجه والحوادث .

وتم تدريب 22 طبيبا وممرض علي رأس العمل بمستشفي شربين المركزى ،13 متدرب بمستشفي نبروة المركزى ،13 متدرب بمستشفي أجا المركزي شمل التدريب أساسيات التعامل مع الحالات الحرجه والاصابات وكيفيه فرز حالات الطوارىء وخاصه أثناء الازمات والكوارث .

وأكدت الدكتورة هدى قاسم أن التدريب اعتمد على التطبيق العملي والمحاكاة والتفاعل المباشر، بما يساعد الفرق الطبية على اكتساب المهارات اللازمة للتعامل السريع والمنظم مع الحالات الحرجة، مشيرة إلى استمرار تنفيذ برامج التدريب على رأس العمل بمختلف المستشفيات وفق الاحتياجات التدريبية لكل منشأة.