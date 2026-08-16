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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة

محافظ الأقصر يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة
محافظ الأقصر يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة
شمس يونس

 عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً، للوقوف على آخر مستجدات منظومة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وفقا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك بحضور القيادات التنفيذية ومسؤولي الملف بالمحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التقنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ومعدلات الإنجاز الجارية، إلى جانب بحث آليات تسريع إجراءات الفحص والمعاينة وإنهاء الملفات المستوفاة، والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تجاوز أي عقبات إجرائية وتحقيق المستهدفات وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.

وشدد محافظ الأقصر، على تكثيف الجهود بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وإتمام الإجراءات وفقاً للأطر القانونية واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق المستهدفات المطلوبة في هذا الملف، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة وييسر على المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.

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