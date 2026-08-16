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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد انتشال الجثة الخامسة..القصة الكاملة لغرق 5 شباب في نيل الأقصر

الضحية الخامسة
الضحية الخامسة
شمس يونس

توجهوا 5 شباب إلى المياه للاستحمام  في مياه نيل الأقصر هربا من شدة حرارة الجو وقاموا قبل الحادث بتوثيق لحظاتهم داخل مياه النيل ونشر صور وفيديوهات على صفحاتهم الشخصية ظهروا خلالها وهم يلهون ويضحكون داخل المياه..ولكنهم لم يعلموا انها ستكون ذكراهم الاخيرة..

العثور على جميع الجثامين

أسدلت فرق الإنقاذ النهري الستار على عمليات البحث عن ضحايا حادث غرق 5 شباب من أبناء قرية الدير بمدينة إسنا جنوب الأقصر بعد نجاح القوات في انتشال جثمان الشاب أحمد صالح عوض من مياه نهر النيل بمنطقة نقادة محافظة قنا.

غرق 5 شباب

وكانت منطقة الغردقة بإسنا قد شهدت حادثا مأساويا بعدما توجه عدد من الشباب إلى مياه النيل للاستحمام هربا من ارتفاع درجات الحرارة قبل أن يتعرض 5 منهم للغرق في حادث استدعى تدخل قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية بشكل عاجل

وفور وقوع الحادث انتقلت القيادات الأمنية والأجهزة المعنية إلى موقع الواقعة وبدأت فرق الإنقاذ النهري عمليات بحث وتمشيط واسعة داخل مياه النيل باستخدام اللنشات والمعدات اللازمة أملا في الوصول إلى الشباب الذين تعرضوا للغرق.

وأسفرت عمليات البحث في البداية عن انتشال جثامين 3 شباب وهم علاء صلاح مصطفى 16 عاما وأحمد عيران مصطفى 18 عاما وعبدالرؤوف الركابي ضوى 17 عاما

كما تواصلت عمليات البحث عن الشابين أحمد صالح عوض 18 عاما وعبدالرحمن أيمن الهنداوي 19 عاما وسط تكثيف جهود فرق الإنقاذ والتمشيط داخل المياه. 

ومع استمرار عمليات البحث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الشاب أحمد صالح عوض ليصبح بذلك خامس ضحايا الحادث الذين جرى انتشال جثامينهم. 

انتشال جثامين 5 شباب

وبذلك اكتملت حصيلة ضحايا الحادث الخمسة وهم علاء صلاح مصطفى 16 عاما وأحمد عيران مصطفى 18 عاما وعبدالرؤوف الركابي ضوى 17 عاما وأحمد صالح عوض 18 عاما وعبدالرحمن أيمن الهنداوي 19 عاما. 

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء جميل حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر قد انتقل إلى موقع الحادث لمتابعة تطورات الواقعة ميدانيا والإشراف على جهود الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري خلال عمليات البحث عن المفقودين.

كما تواجد اللواء عمر محمد عيسوي مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت واللواء محمد عادل مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد مرعي مدير إدارة مرور الأقصر والمقدم محمد ماهر مأمور مركز شرطة إسنا والمقدم أحمد المراغي رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت والمقدم محمد كمال رئيس مباحث إسنا وعدد من القيادات الأمنية.

ودفعت الأجهزة المعنية بعدد من لنشات الإنقاذ النهري وفرق البحث والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث كما تواجدت سيارات الإسعاف لمتابعة الموقف والتعامل مع تداعيات الواقعة.

وكان الشباب قد توجهوا إلى المياه للاستحمام هربا من شدة حرارة الجو وقاموا قبل الحادث بتوثيق لحظاتهم داخل مياه النيل ونشر صور وفيديوهات على صفحاتهم الشخصية ظهروا خلالها وهم يلهون ويضحكون داخل المياه في مشهد لم يكن أحد يعلم أنه سيكون من آخر لحظاتهم معا.

وتحولت تلك الصور والفيديوهات بعد وقوع الحادث إلى ذكرى مؤلمة لأسر الشباب وأهالي قرية الدير بعدما انتهت اللحظات التي بدأت بالضحكات واللعب داخل المياه بمأساة راح ضحيتها 5 شباب في مقتبل العمر.

وبانتشال جثمان أحمد صالح عوض تكون فرق الإنقاذ قد انتهت من العثور على جميع ضحايا الحادث بعد عمليات بحث وتمشيط استمرت لساعات داخل مياه نهر النيل.

وتجري الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فيما خيم الحزن على أهالي قرية الدير وأسر الشباب الخمسة عقب انتهاء عمليات البحث وانتشال جميع الجثامين.

العثور على جميع الجثامين مياه النيل الاقصر غرق 5 شباب انتشال الجثامين

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