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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار الحملات الميدانية المكثفة بالكورنيش

حملات بالكورنيش
حملات بالكورنيش
أحمد بسيوني

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، باستمرار الحملات الميدانية المكثفة، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، والتصدي بكل حزم لأي إشغالات أو تعديات على الطريق العام.

وذكرت محافظة الإسكندرية في بيان اليوم الأحد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بطريق الكورنيش بمنطقة كامب شيزار، وذلك عقب إزالة إحدى المنشآت المقامة بطريق الكورنيش والتي كانت تحجب رؤية البحر، في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط والحفاظ على حق المواطنين في رؤية البحر والاستمتاع بالشواطئ والواجهة البحرية.

وأسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات والتعديات محل الشكوى، والتحفظ على كمية من الإشغالات، فضلًا عن ضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وشدد محافظ الإسكندرية على عدم السماح بعودة أي إشغالات أو تعديات تمت إزالتها، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، موجهًا باستمرار المتابعة الميدانية للمواقع التي شهدت مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يحافظ على حق المواطنين في الطريق العام والمظهر الحضاري للمدينة.

وأكد المحافظ استمرار الحملات على مستوى أحياء الإسكندرية للتصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات، مع التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، وفرض الانضباط وسيادة القانون.

الإسكندرية أيمن عطية حملات ميدانية طريق عام اشغالات

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