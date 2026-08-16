على مساحة 2500 متر.. تجهيز موقع شارع الفن بسور مجرى العيون

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن سور مجرى العيون سيحتضن قريبًا النسخة الثانية من مبادرة "شارع الفن" بالتعاون مع أكاديمية الفنون، حيث تم الانتهاء من ترميم ورفع كفاءة مسطح مجاور للسور على مساحة 2500 م٢ لاستغلاله فى الانشطة الفنية والثقافية.

وأكد محافظ القاهرة، أن «شارع الفن» يمثل نموذجًا مميزًا لتحويل شوارع العاصمة إلى مساحات مفتوحة للفن والثقافة والإبداع، بما يعكس الهوية الحضارية والثقافية للقاهرة ويعزز مكانتها كمنارة للفنون والثقافة.

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة على تطلع المحافظة إلى تطوير التجربة وتوسيع نطاق الفعاليات الفنية والثقافية في شوارع ومناطق عديدة بالعاصمة، بما يسهم فى تقديم تجربة ثقافية متميزة تليق بمكانة القاهرة التاريخية والحضارية.

وأوضح محافظ القاهرة أن المحافظة حريصة على أن يكون «شارع الفن» منصة حقيقية لاكتشاف المواهب الشابة ودعم الفنانين والمبدعين، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مواهبهم والوصول إلى الجمهور، خاصة من أبنائنا الطلاب والشباب.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن تنوع الفعاليات الفنية والثقافية التى يشهدها «شارع الفن» يؤكد ما تمتلكه القاهرة من طاقات إبداعية كبيرة، مشيرًا إلى أن الفن والثقافة يمثلان أحد أهم أدوات بناء الوعي وتعزيز الانتماء والهوية الوطنية.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل على دعم واستمرار الفعاليات الثقافية والفنية وتطوير التجربة بما يتيح للمواطنين والزائرين الاستمتاع بفعاليات متنوعة فى أجواء مفتوحة بمناطق متعددة.