محسن صلاح: المقاولون لم يحصل على لاعبين نظير انتقال محمد عبد الناصر للأهلي

أكد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن المقاولون لم يحصل على لاعبين نظير انتقال محمد عبد الناصر إلى الأهلي

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: لم نحصل على صفقات ضمن صفقة انتقال محمد عبد الناصر إلى الأهلي.

وأضاف: قد نضم بعض الاعبين الشباب من الأهلي ولكن هذا ليس أساسيًا ضمن صفقة محمد عبد الناصر إلى الأهلي، وغير صحيح تعاقدنا مع إبراهيم عادل لاعب الاهلي الناشئ.



وتابع: سامي قمصان كلمة السر في تدعيمات المقاولون العرب، وسامي قمصان هو مدرب مشروع بالنسبة للمقاولون العرب.

وواصل: سمعنا عن مفاوضات الأهلي في الموسم الماضي مع سامي قمصان من وسائل الإعلام والمدرب مستمر معنا بشكل طبيعي، وحريصين على توفير كافة متطلباته.