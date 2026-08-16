المقاولون العرب: الأهلي أنهى اتفاقه مع «أبوتريكة الصغير».. واللاعب سينضم في يناير أو نهاية الموسم

أكد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، ان الأهلي توصل إلى اتفاق نهائي لضم محمد عبد الناصر لاعب الفريق.

وقال “صلاح” في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: محمد عبد الناصر أحد المواهب المميزة في صفوف نادي المقاولون العرب وسيكون له مستقبل كبير.

وأضاف محمد عبد الناصر أنه تلقى العديد من العروض، والأهلي تحدّث معنا بشأن اللاعب وهناك اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب.

وتابع: كنّا نشبه محمد عبد الناصر بأوتاكا الصغير وأبو تريكة الصغير نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات عالية تشبه محمد أبو تريكة، واللاعب سينضم للأهلي في يناير او نهاية الموسم الجديد حال رغبة الاهلي في ذلك

وواصل: اللاعب مستمر في صفوف المقاولون العرب، وحال أراد الاهلي ان يضمه في يناير سيكون اللاعب ضمن صفوف الاهلي وقد يكون هناك صفقات تبادلية بلاعبين صغار من الاهلي