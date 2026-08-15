أبو قير للأسمدة يضم إياد صلاح مدافع المقاولون العرب

أعلن نادي أبو قير للأسمدة تدعيم صفوفه بالتعاقد مع إياد صلاح، مدافع المقاولون العرب الشاب ومنتخب مصر، استعدادًا للموسم الجديد، في صفقة تستهدف تعزيز الخط الخلفي للفريق ومنحه المزيد من القوة والصلابة.

ويُعد إياد صلاح، مواليد 2005، من المدافعين الذين يمتلكون قدرات بدنية مميزة، إلى جانب إجادة بناء اللعب من الخلف، وهي الإمكانيات التي دفعت الجهاز الفني لأبو قير للأسمدة إلى التمسك بضمه، بناءً على توصية مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق.

ويسعى أبو قير للأسمدة إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة خلال الموسم المقبل، مع الاعتماد على عناصر شابة تمتلك الطموح والقدرة على التطور، ويأتي إياد صلاح في مقدمة هذه العناصر لما يمتلكه من مقومات فنية وبدنية تؤهله لتقديم الإضافة المنتظرة.

وكان المدافع الشاب قد شارك مع أبو قير للأسمدة خلال الفترة الأخيرة، وظهر في مباراتي الفريق الوديتين أمام التضامن الكويتي وفاركو، حيث حقق أبو قير الفوز في الأولى بهدفين دون رد، قبل أن يحقق انتصارًا كبيرًا على فاركو بنتيجة 4-1.

وتعول إدارة النادي والجهاز الفني على إمكانيات صخرة الذئاب لتقديم الإضافة المنتظرة في الخط الخلفي، والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الجديد.