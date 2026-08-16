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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا عصمت

شاركت الفنانة رنا سماحة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة رنا سماحة

وظهرت رنا سماحة باطلالة ملفتة مرتدية كاش مايوه أبيض.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف، ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تركت شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية.

May be an image of one or more people and people smiling
May be an image of macramé and scarf
May be an image of hat and eyewear
رنا سماحة تخطف الانظار بجمالها بإطلالة صيفية رنا سماحة صور رنا سماحة إطلالة رنا سماحة

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رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
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