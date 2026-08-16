رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

شاركت الفنانة رنا سماحة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة رنا سماحة

وظهرت رنا سماحة باطلالة ملفتة مرتدية كاش مايوه أبيض.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف، ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تركت شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية.