سفير الهند بالقاهرة: مصر شريك رئيسي في بريكس وأكثر من 5 مليارات دولار استثمارات هندية

أكد السفير سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، أن العلاقات بين القاهرة ونيودلهي تشهد نمواً متصاعداً على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وكذلك على مستوى التواصل الشعبي والثقافي، مشدداً على الطابع الخاص الذي يميز العلاقة بين الشعبين المصري والهندي.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "الشراكة الهندية–المصرية في مجموعة البريكس: نحو أجندة مشتركة لدول الجنوب العالمي".

تغيرات العولمة

وأشار ريدي إلى أن العالم يمر بتحولات سريعة في مفاهيم العولمة والتجارة الدولية، حيث أصبحت التجارة مرتبطة بشكل أكبر بالأولويات الوطنية إلى جانب التعاون الدولي وتوسيع التبادل التجاري العالمي.

ولفت إلى أن ملف تمويل التنمية وإتاحته دون شروط مسبقة يعد من القضايا المحورية بالنسبة للدول النامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه دول الجنوب العالمي.التكنولوجيا والشباب محور للتعاون داخل بريكس

وتحدث السفير عن دور الابتكار والتكنولوجيا، مؤكداً أن الهند تشهد حالياً قصص نجاح متتالية يقودها رواد أعمال وشباب يقدمون حلولاً مبتكرة.

وأضاف أن مصر والهند شريكان طبيعيان في هذا المجال، في ظل ما تمتلكه مصر من قاعدة شبابية واسعة، موضحاً أن التجربة الهندية التنموية تعتمد بشكل كبير على طاقات الشباب وقدرتهم على صناعة المستقبل.

وأكد أن التكنولوجيا والابتكار يمثلان عنصراً أساسياً في التعاون داخل بريكس، وفي الأطر الأوسع بين الدول الأعضاء.5

مليارات دولار استثمارات و75 مصنعاً هندياً في مصر

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح ريدي أن التعاون بين البلدين قوي ومتعدد المجالات، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يتجاوز 5 مليارات دولار، ويعمل في السوق المصري أكثر من 75 مصنعاً هندياً.

العلاقات الشعبية.. الميزة الأبرز في الشراكة

وشدد السفير على أن أبرز ما يميز العلاقات بين مصر والهند هو التواصل القوي بين الشعبين، معتبراً هذا البعد عنصراً استثنائياً في العلاقات الثنائية.

وقال إنه يحظى بترحيب واسع في مصر، ويشعر في مختلف المحافظات بأنه يُستقبل كصديق وليس فقط كسفير، معرباً عن امتنانه لهذا الدفء.

وأضاف أن معرفته بمصر تعود إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي، وأن مشاعر الود التي لمسها وقتها لا تزال قائمة حتى اليوم رغم التغيرات الكبيرة التي شهدها العالم.

مستقبل بريكس وأولويات الجنوب العالمي

واختتم ريدي بالتأكيد على أن العلاقة الخاصة بين مصر والهند مستمرة في النمو، وأن التواصل الثقافي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز التفاهم بين الشعبين.

ويُعقد المؤتمر الذي نظمته سفارة الهند بالتعاون مع المجلس الهندي للشؤون العالمية لمناقشة مستقبل مجموعة بريكس ودورها في النظام الدولي، وبحث فرص التعاون المصري–الهندي في مجالات التنمية والتكنولوجيا والاقتصاد والثقافة بما يخدم أولويات دول الجنوب العالمي.