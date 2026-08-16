سلامة الغذاء: 160 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء التقرير الأسبوعي الـ30 لعام 2026، عن الفترة من 8 إلى 14 أغسطس 2026، والذي رصد تكثيف الأنشطة الرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق، إلى جانب متابعة حركة الصادرات والواردات وتعزيز منظومة سلامة الغذاء بمختلف المحافظات.

وكشف التقرير عن تسجيل 160 ألف طن من الصادرات الغذائية خلال الأسبوع، مع تصدر الدول العربية قائمة الأسواق المستقبلة، إلى جانب ارتفاع إجمالي المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1716 مخزنًا، وتكثيف الرقابة على قطاع الأسماك ومراكب الصيد وشركات التصدير والتجهيز.

3800 رسالة غذائية للتصدير

بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 3800 رسالة بإجمالي 160 ألف طن، صادرة عن 1475 شركة، وشملت نحو 654 صنفًا من المنتجات الغذائية، من بينها الخضراوات والدرنات والفواكه ومحضرات الخضر والفاكهة المحفوظة والدقيق ومنتجات الحبوب والمنتجات الغذائية المتنوعة.

وتصدرت الخضراوات قائمة الصادرات، بإجمالي 36 ألف طن موزعة على 40 صنفًا، وجاءت البطاطا في المقدمة بإجمالي 13 ألف طن، تلاها البصل بنحو 7 آلاف طن، ثم البطاطس بإجمالي 4 آلاف طن.

كما بلغت صادرات الفواكه نحو 30 ألف طن موزعة على 32 صنفًا، تصدرتها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، تلتها الموالح والمانجو بواقع 6 آلاف طن لكل منهما.

السعودية تتصدر الأسواق المستقبلة

تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها السودان وليبيا وإسبانيا والولايات المتحدة، وذلك من بين 181 دولة استقبلت منتجات غذائية مصرية.

وعلى مستوى المنافذ التصديرية، تصدر ميناء سفاجا القائمة بإجمالي 775 رسالة غذائية مصدرة، يليه ميناء دمياط بـ445 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ440 رسالة.

وأصدرت الهيئة 1080 شهادة صحية للتصدير خلال الأسبوع، وفق الآلية المعتمدة لضمان مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

176 ألف طن واردات غذائية

بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى مصر نحو 2002 رسالة بإجمالي 176 ألف طن، مستوردة لصالح 871 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة بين القمح والزيوت المتنوعة وفول الصويا.

وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع، تلتها إندونيسيا والولايات المتحدة والصين وماليزيا، من بين 84 دولة صدرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 696 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ390 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ250 رسالة.

1634 رسالة ضمن منظومة الإفراج

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1154 رسالة غذائية تحت التحفظ «إفراج مؤقت»، إلى جانب الإفراج عن 480 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع.

كما تم تحرير محاضر إثبات حالة لـ116 رسالة، تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات، فيما أصدرت الهيئة تراخيص استيراد لـ112 مستوردًا خلال الفترة نفسها.

1716 مخزنًا مسجلًا

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 59 مأمورية تحفظ، شملت المرور على 72 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

كما تم التحفظ على 140 رسالة غذائية واردة، مع استمرار التحفظ على 33 رسالة مرفوضة معمليًا.

وفي إطار متابعة السلع الاستراتيجية، نفذت الهيئة زيارات تفتيشية على مضارب الأرز والمخابز، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الفنية وضمان إنتاج وتداول منتجات آمنة.

ومع انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، شاركت الهيئة من خلال غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية في حملات ميدانية لمتابعة انتظام أعمال لجان استلام القمح وتذليل أي معوقات تواجه المزارعين.

كما تمت إضافة فترة عمل مسائية من الساعة 8 مساءً وحتى منتصف الليل لاستلام المحصول، تيسيرًا على المزارعين.

وواصلت الهيئة حملاتها بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، من خلال 30 مأمورية رقابية شملت القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر والشرقية ومرسى مطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء والمنيا وبني سويف، ليرتفع إجمالي المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1716 مخزنًا.

141 شكوى و725 منشأة تحت الرقابة

استقبلت الهيئة خلال الأسبوع 141 شكوى من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومجلس الوزراء وجهاز حماية المستهلك وموقع الهيئة الإلكتروني، إلى جانب البلاغات المقدمة مباشرة.

وفي إطار الاستجابة للبلاغات، نفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية على 725 منشأة غذائية في عدد من المحافظات، للتحقق من سلامة المنتجات ومدى الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والقانونية بحق المنشآت المخالفة.

2231 فرعًا للسلاسل التجارية

نفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية 43 مأمورية رقابية على فروع السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.

وبلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة 2231 فرعًا تتبع 64 سلسلة تجارية.

تسجيل 82613 محلًا غذائيًا

واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها، حيث تم تسجيل 52 منتجًا من المكملات الغذائية وفحص 356 منتجًا جديدًا، إلى جانب تنفيذ 3 مأموريات رقابية واعتماد 5 شركات وإصدار 14 شهادة بيع حر و89 موافقة إعلانية.

كما شهد الأسبوع تسجيل 417 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 632 معاينة، واستوفت 367 منشأة اشتراطات التسجيل، ليرتفع إجمالي المنشآت المسجلة إلى 82613 منشأة.

رقابة على الألبان والمنشآت السياحية

نفذت الهيئة 11 مأمورية تفتيشية على المحالب و5 مأموريات على مراكز تجميع الألبان في محافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة والفيوم والغربية وكفر الشيخ وبني سويف.

كما نفذت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية 70 زيارة تفتيشية ومراجعة للتراخيص بالمطاعم والفنادق في عدد من المحافظات.

وشملت جهود الرقابة كذلك تنفيذ 31 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في القاهرة والشرقية والغربية والقليوبية وكفر الشيخ وسوهاج، مع تسجيل 4 عربات طعام وإصدار شهادات مؤقتة لها.

ضبط 1193 كجم دواجن منتهية الصلاحية

واصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية، حيث نفذت 9 زيارات تفتيشية على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب 112 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني.

كما تم تسجيل مجزر دواجن جديد، وإصدار 24 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير.

وخلال مأمورية تفتيشية غير معلنة بمحافظة البحيرة، تم ضبط 1193 كجم من البط المبرد منتهي الصلاحية وغير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد المجازر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

832 منشأة بقطاع الأسماك

وفي إطار دعم قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 10 زيارات ميدانية في القاهرة والإسماعيلية وكفر الشيخ.

وشملت الزيارات مراكب وسفن الصيد ومصانع الأسماك وموردي المنتجات البحرية وشركات التصدير والتجهيز، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة بالهيئة في القطاع إلى 832 منشأة.

1608 مأموريات رقابية على السوق المحلي

كثفت الهيئة حملاتها الرقابية على الأغذية المتداولة في السوق المحلي بمختلف المحافظات، من خلال 32 فرعًا تابعًا لها تغطي 237 مركزًا وحيًا.

وخلال الأسبوع، تم تنفيذ 1608 مأموريات رقابية شملت المرور على 6684 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 102 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات.

كما نفذت الهيئة 1525 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، فضلًا عن حملات مشتركة مع شرطة التموين والتجارة الداخلية ومديريتي التموين والطب البيطري بالقاهرة، استهدفت 69 منشأة غذائية.

حملات مشتركة لضبط المخالفات

نفذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف تعزيز الرقابة وضمان وصول منتجات آمنة للمستهلكين.

وفي الغربية، تم تنفيذ 12 حملة مشتركة شملت 130 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط 185 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير 31 محضرًا لمخالفات اشتراطات سلامة الغذاء.

كما تم ضبط 2 طن من الكبدة التي تبين وجود سائل انفصالي بها وتغير خواصها الطبيعية، إلى جانب 4 أطنان من العسل الأسود مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص، و800 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وفي المنوفية، شملت الحملات 3 منشآت غذائية، وأسفرت عن ضبط منتجات منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، إلى جانب نحو 4 أطنان من اللحوم المتغيرة في خواصها الطبيعية وتظهر عليها علامات فساد ظاهري.

كما نفذ فرعا الهيئة بالأقصر وقنا 20 حملة مشتركة شملت 67 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 23 محضرًا وإعدام 325 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، وضبط 355 كجم من المنتجات منتهية الصلاحية.

ضبط مخالفات غذائية في المحافظات

وفي الدقهلية، نفذت الهيئة 7 حملات مشتركة شملت 44 منشأة، وأسفرت عن ضبط 6 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للتداول وتحرير 26 محضرًا.

وفي كفر الشيخ، شملت 9 حملات تفتيشية 42 منشأة، وأسفرت عن التحفظ على 4 أطنان و66 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، مع تحرير 22 محضرًا.

كما أسفرت حملات الفيوم عن ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الألبان وبداخله 450 كجم من الأجبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب 281 كجم من المنتجات الغذائية المتنوعة غير الصالحة للتداول.

وفي المنيا، شملت الحملات 190 منشأة، وأسفرت عن ضبط 665 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر أو التي ظهرت عليها علامات فساد.

كما أسفرت الحملات في بورسعيد عن ضبط 1 طن و84 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر والمخزنة في ظروف غير مناسبة، بينما تم في بني سويف التحفظ على 2 طن و168 كجم من الدواجن واللحوم المجمدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي أسوان، نفذت الهيئة 6 حملات مشتركة شملت 28 منشأة، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر إعدام لكميات من الأغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بإجمالي 155 كجم، إلى جانب تحرير محاضر لمخالفات النظافة وعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية.

22 حملة توعوية للمستهلكين

وفي إطار الدور التوعوي، نفذت الهيئة 22 حملة لتوعية المستهلكين بأهمية التأكد من وجود البيانات الإلزامية على المنتجات قبل الشراء، والتحقق من تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وعدم شراء المنتجات غير المستوفاة للبيانات المطلوبة.

وناشدت الهيئة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو قنوات التواصل الرسمية المخصصة لاستقبال البلاغات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.