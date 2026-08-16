ارتفع في 5 بنوك.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

ارتفع سعر الدولار اليوم الاحد 16-8-2026، مقابل الجنيه في 5 بنوك الآن.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 50.24 جنيه للشراء و50.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك البركة 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع.