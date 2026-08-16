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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في بطولة الدرع الخيرية

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
عبدالله هشام

يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة قوية أمام أرسنال، مساء اليوم الأحد، في بطولة الدرع الخيرية.

ويحتضن ملعب "برينسيباليتي" في العاصمة الويلزية كارديف المباراة، التي تجمع بين أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومانشستر سيتي، المتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي، في مواجهة تحمل أهمية خاصة للفريقين قبل انطلاق منافسات الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال 

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

مانشستر سيتي ضد أرسنال

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بطموح تحقيق اللقب وبدء الموسم الجديد بأفضل طريقة ممكنة، كما تمثل المباراة اختبارًا رسميًا أول للجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب ماريسكا، الذي يسعى إلى افتتاح مشواره مع الفريق بالتتويج بأول ألقابه.

على الجانب الآخر، يبحث أرسنال عن بداية قوية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل انطلاق رحلة الدفاع عن لقب الدوري، بعدما أنهى انتظارًا طويلًا بالتتويج بالمسابقة، في الوقت الذي يتطلع فيه أيضًا إلى تجاوز خيبة خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

وتحظى مشاركة عمر مرموش باهتمام خاص، إذ يأمل الدولي المصري في مواصلة حصد الألقاب مع مانشستر سيتي، بعدما نجح في تحقيق بطولتين منذ انضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2025.

وكان مرموش قد توج بأول ألقابه مع "السيتيزنز" بعد الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية على حساب أرسنال، قبل أن يضيف بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي إلى سجله عقب الانتصار على تشيلسي.

ويطمح النجم المصري إلى إضافة اللقب الثالث إلى خزائنه مع مانشستر سيتي، مستغلًا مواجهة الدرع الخيرية لبدء الموسم الجديد بصورة مثالية، قبل الدخول في منافسات قوية على مختلف البطولات المحلية والقارية.

فريق مانشستر سيتي مانشستر سيتي أرسنال بطولة الدرع الخيرية عمر مرموش

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