قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مارتن أونيل يتحدث عن هيثم حسن بعد ظهوره الأول بقميص سيلتيك
طريق حورس يكشف أسرارًا جديدة.. هل يقود اكتشاف مرتقب إلى موقع دخول إخوة يوسف لمصر؟
كان بيلعب .. القبض على طالب تعدى على كلب بالقليوبية
الله لايسامحكم .. ابنة فيروز تكشف المستور عن وفاة شقيقها زياد الرحباني
سفير الهند بالقاهرة: مصر شريك رئيسي في بريكس وأكثر من 5 مليارات دولار استثمارات هندية
أسهل الطرق لخفض الفاتورة.. خطوات ترشيد الكهرباء في المنزل خلال فصل الصيف
للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026.. اعرف المطلوب
نبأ سار لريال مدريد.. تشواميني يقترب من الجاهزية قبل انطلاق الليجا
الطماطم ترتفع مجددا.. مفاجأة في أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق
أمن الغربية يلقي القبض على خفير تعدى على فتاة من ذوي الهمم بطنطا والنيابة تحقق
القبض على عصابة تستغل 13 حدثًا في أعمال التسول بالجيزة
غزة أمام 24 ساعة حرجة.. تحذير من توقف الخدمات الصحية وانهيار منظومة العلاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جامعة القاهرة ضمن أفضل 500 جامعة عالميا والثالثة إفريقيا في تصنيف شنجهاي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
البهى عمرو

أكد الدكتور محمود سعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة القاهرة حافظت للعام الخامس على التوالي على صدارتها للجامعات المصرية في تصنيف شنجهاي العالمي لعام 2026، كما جاءت في المركز الثالث إفريقيًا للعام الثاني على التوالي، وضمن أفضل 500 جامعة عالميًا.


وأوضح في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن تصنيف شنجهاي يضم أفضل 1000 جامعة من بين آلاف الجامعات حول العالم، مشيرًا إلى أن وجود جامعة القاهرة ضمن أفضل 500 جامعة يعكس قوة منظومة التعليم والبحث العلمي بها، ويؤكد قدرتها على المنافسة دوليًا، لافتًا إلى أن تصنيف شنجهاي يُعد من أقدم وأبرز التصنيفات الجامعية العالمية، ويعتمد على التميز الأكاديمي وقوة البحث العلمي وتأثيره.

وأشار إلى أن جامعة القاهرة كانت الأفضل في ثلاثة مؤشرات من أصل ستة مؤشرات يعتمد عليها التصنيف، موضحًا أن المؤشر الأول يتعلق بجودة الخريجين، ويُقاس بعدد الخريجين الحاصلين على جوائز نوبل وغيرها من الجوائز.

وأضاف أن جامعة القاهرة تتصدر محليًا وإفريقيًا وعربيًا في هذا المؤشر، نظرًا لوجود ثلاثة من خريجيها الحاصلين على جوائز نوبل، ومن بينهم الأديب العالمي نجيب محفوظ.

وأوضح أن المؤشر الثاني يتعلق بعدد الأبحاث المنشورة في المجلات الدولية، بينما يرتبط المؤشر الثالث بمتوسط عدد الأبحاث المنشورة بالنسبة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن ذلك يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعة للحفاظ على مكانتها.

وأكد على أن الحفاظ على المكانة والتقدم في التصنيفات الدولية يتطلب جهودًا كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا، خاصة أن تصنيف شنغهاي يعتمد على جودة البحث العلمي.

وأشار إلى حرص جامعة القاهرة على دعم الباحثين من خلال مكافآت النشر الدولي وتغطية تكاليف النشر، إلى جانب الاهتمام بالشراكات الدولية مع الجامعات والمراكز البحثية الدولية.

وأوضح أن هذه الشراكات تؤدي إلى إجراء بحوث مشتركة بين باحثين من جامعة القاهرة وباحثين من جامعات أجنبية، لافتًا إلى أن قيمة البحث المشترك تكون مرتفعة جدًا في التصنيفات الدولية.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة شنجهاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

أشرف داري

الأهلي يحسم موقف أشرف داري بعد جلسة التسوية مع وكيله

وزير التربية والتعليم

قبول «تحويلات المدارس» بشرط سماح الكثافة ومنع «تبرعات تقديم الملفات» | قرارات مهمة

إمام عاشور

إعلامي يكشف تفاصيل جلسة تحذيرية مع إمام عاشور بسبب «آدم وطني»

عداد الكهرباء

رصيد عداد الكهرباء ينفد سريعًا؟.. إليك 10 أسباب وطرق حلها

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب .. فيديو

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

ترشيحاتنا

محمد صلاح

محلل رياضي: صلاح يحتاج لمنظومة هجومية في طرابزون.. والحكم عليه بعد 5 مباريات

غاز الهيليوم

تحذير للأهالي.. غاز الهيليوم في البالونات قد يهدد الأطفال

الجولان

توغلات إسرائيلية متواصلة في بلدات القنيطرة والجولان وحملات دهم للمنازل

بالصور

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة :
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة :
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة :

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.

سحر رامي تحتفل بكتب كتاب نجلها يوسف الإمام على فتاة من خارج الوسط الفني

من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

زوجة حسام حسن

العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي عن برامج مقالب رامز جلال: أسلوبه عنيف ومش بحب أتابعه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد