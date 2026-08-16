تحذير للأهالي.. غاز الهيليوم في البالونات قد يهدد الأطفال

حذرت الدكتورة سالي وجيه خضير، رئيس قسم الطب الوقائي بالمعهد القومي للكبد بجامعة المنوفية، من مخاطر الاستخدام غير الآمن لغاز الهيليوم في البالونات، خاصة داخل الأماكن المغلقة أو عند استنشاقه مباشرة.

وأوضحت “سالي” أن الهيليوم غاز خامل وغير قابل للاشتعال، لكن خطورته تظهر عندما يحل محل الأكسجين في الهواء، ما قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس والدوخة وفقدان الوعي، خصوصًا داخل الأماكن المغلقة.

تحذير من استنشاق الهيليوم

وأكدت أن استنشاق الهيليوم لتغيير نبرة الصوت، وهي عادة منتشرة بين الأطفال في المناسبات، غير آمن ولا يُنصح به، مشيرة إلى أن تغير الصوت يحدث بسبب اختلاف سرعة انتقال الصوت داخل الهيليوم، وليس نتيجة تأثير مباشر على الأحبال الصوتية.

الخطر الأكبر من أسطوانات الهيليوم

وحذرت من التعامل المباشر مع أسطوانات الهيليوم، موضحة أن الغاز يكون تحت ضغط، ما قد يؤدي إلى مخاطر خطيرة إذا تم استنشاقه مباشرة من الأسطوانة، فضلًا عن احتمالية تحرك الأسطوانة بعنف في حال حدوث تسريب.

علامات تستدعي التدخل السريع

وأشارت إلى أن الدوخة، وفقدان الاتزان، والسعال، وعدم القدرة على التركيز أو التنفس بشكل طبيعي، من العلامات التي تستوجب نقل الطفل إلى مكان مفتوح جيد التهوية، والتوجه إلى الطوارئ فورًا في حالة فقدان الوعي أو استمرار الأعراض.

وشددت على ضرورة أن يتم نفخ بالونات الهيليوم بواسطة شخص متخصص، مع تجنب استخدامها بكميات كبيرة داخل الأماكن المغلقة، مؤكدة أن استخدام الهواء العادي يظل بديلًا أكثر أمانًا للبالونات.