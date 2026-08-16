استعدادات متواصلة لانطلاق الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري في نوفمبر المقبل

تتواصل الاستعدادات لإقامة الدورة الأولى من المهرجان القومي المصري للمسرح المدرسي، المقرر انطلاقها في نوفمبر 2026، في إطار التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واهتمام الدولة باكتشاف ورعاية المواهب الفنية بين طلاب المدارس، وتعزيز دور المسرح في تنمية شخصية الطالب وقدراته الإبداعية والفكرية.

وتأتي الاستعدادات تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بضرورة الاهتمام بمسرح الجامعة والمدرسة ضمن ملفات العمل الثقافي، وبالتنسيق مع السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي هذا السياق، وجه الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس اللجنة العليا للمهرجان، باستقبال عروض المرحلة الأولى من المشروع القومي للمسرح المدرسي، الذي تنفذه الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية برئاسة الدكتورة إيمان محمد حسن، حاليا على مسارح قصور الثقافة بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، بما يتيح للطلاب التدريب وتقديم عروضهم والاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية والخبرات المتخصصة التي تمتلكها مواقع الهيئة.

وأكد "عطوة" أن إتاحة مسارح قصور الثقافة أمام طلاب المدارس تمثل خطوة مهمة لدعم النشاط المسرحي واكتشاف المواهب، موضحا أن التجربة تستهدف تنمية شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه وقدرته على التواصل والعمل الجماعي والتعبير عن أفكاره، إلى جانب تطوير مهاراته في مختلف عناصر العرض المسرحي.

وقال المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع المسرح ومدير المهرجان، إن المشروع يمثل خطوة أساسية لبناء منظومة متكاملة للمسرح المدرسي، تقوم على اكتشاف المواهب في سن مبكرة وتوفير التدريب والدعم الفني لها، مؤكدا أهمية التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم للوصول إلى أكبر عدد من الطلاب الموهوبين بمختلف المحافظات.

وأضاف أن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يعمل بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة على تقديم الدعم الفني للإدارات والمديريات التعليمية، مع الاستفادة من مسارح قصور الثقافة وقاعات البروفات وخبرات المتخصصين وكوادر قطاعات وهيئات وزارة الثقافة.

وكانت اللجنة التأسيسية للمهرجان، الذي يقام بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع المسرح، قد عقدت اجتماعها الأول بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وبحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والفنانين والمتخصصين والنقاد، من بينهم الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، والفنانين عزت زين وهاني كمال، والإعلامي عصام يوسف، والدكتور محمد فتحي، وعدد من أعضاء اللجنة.

ويستهدف المهرجان اكتشاف المواهب الطلابية في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف والديكور والموسيقى وغيرها من عناصر العمل المسرحي، وإتاحة الفرصة أمامها لتقديم إبداعاتها في إطار فني وتنافسي منظم.

وتتواصل حاليا عروض المرحلة الأولى من المشروع والاستعدادات التنظيمية والفنية للمهرجان، تمهيدا لانطلاق دورته الأولى في نوفمبر المقبل، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل الفعاليات وآليات المشاركة والفرق والعروض المدرسية المشاركة.