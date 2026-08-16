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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مقابل مالي كبير.. نجم الأهلي يطلب الرحيل والانتقال إلى الشباب السعودي

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن طلب ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الانتقال إلى نادي الشباب السعودي.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن ياسر إبراهيم تلقى عرضًا من نادي الشباب السعودي للانضمام إلى صفوفه لمدة موسمين، في ظل وجود مقابل مالي كبير ضمن تفاصيل العرض.

وأكد شوبير أن إدارة الأهلي رفضت طلب المدافع، وتمسكت باستمراره مع الفريق خلال الموسم الجديد، خاصة في ظل أهمية اللاعب بالنسبة للجهاز الفني واعتماده عليه كأحد الركائز الأساسية في الخط الخلفي.

ويرى مسؤولو الأهلي أن رحيل ياسر إبراهيم في الوقت الحالي لن يكون مناسبًا للفريق، خصوصًا مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد وعدم إبرام صفقة دفاعية جديدة حتى الآن.

ويأتي تمسك الأهلي باستمرار ياسر إبراهيم في ظل النقص الذي يعاني منه الفريق على مستوى خط الدفاع، وهو ما يجعل الاستغناء عن أحد عناصر الخبرة في الوقت الحالي أمرًا صعبًا.

وتسعى إدارة النادي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة مع ارتباط الأهلي بعدد كبير من المنافسات خلال الموسم الجديد، وهو ما يجعل استمرار ياسر إبراهيم هو الاتجاه الأقرب حتى الآن، رغم العرض السعودي المقدم للحصول على خدماته.

ياسر إبراهيم الأهلي الشباب السعودي أحمد شوبير

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