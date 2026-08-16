الاحتلال يواصل إطلاق النار تجاه خيام النازحين في غزة

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خروقاتها الميدانية في قطاع غزة، عبر إطلاق النار من الآليات العسكرية باتجاه منطقة المواصي، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي.

وأضاف جبر أن الطواقم الإغاثية انتشلت جثمان طفل استشهد جراء القصف المدفعي في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس، مشيراً إلى استمرار إطلاق النار والقصف على المنازل وخيام النازحين، ما أدى إلى موجات نزوح جديدة.

وأوضح أن القصف المدفعي طال أيضاً المناطق الشرقية والجنوبية من دير البلح ومخيم البريج، بالتزامن مع اعتداءات في أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية، فيما تواصل الزوارق الحربية الإسرائيلية إطلاق النار باتجاه الصيادين والشريط الساحلي الغربي للقطاع.