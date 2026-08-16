قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حج القرعة 2027.. طرق التقديم من المنزل والشروط والضوابط بالتفصيل
إقبال كثيف على عضوية الأهلي بالمنصورة الجديدة.. والنادي يدرس إغلاق المرحلة الأولى
جريمة أخلاقية .. ماذا حدث للفتاة العشرينية على يد الخفير المُتصابي بالغربية؟
القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين
أحمد حسن: الزمالك يطلب مهلة من «صلاح مصدق» لسداد مستحقاته بسبب الأزمة المالية
خريجون بلا تكليف ووحدات بلا أطقم.. تحرك برلماني عاجل لحل أزمة خريجي الفرق الطبية
الزمالك يصدم «بيزيرا» بقرار مُفاجئ .. العودة للقاهرة أولًا قبل حسم مصيره
3 لاعبين يُثيرون الجدل داخل الأهلي .. عرض للرحيل ومفاوضات مستمرة
فى ذكراه .. قصة أغلى مطرب فى زمنه صالح عبد الحي
أرخص علبة حلاوة المولد تبدأ من كام؟.. قائمة الأسعار الكاملة الشعبي والمحال الكبرى
شوبير يكشف كواليس مثيرة في اختبارات الحكام.. رسوب جماعي واعتداء داخل الاختبار
أحمد حسن: الزمالك يرفض رحيل بيزيرا ويتمسك بعودته للقاهرة قبل حسم مستقبله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاحتلال يواصل إطلاق النار تجاه خيام النازحين في غزة

غزة
غزة
البهى عمرو

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خروقاتها الميدانية في قطاع غزة، عبر إطلاق النار من الآليات العسكرية باتجاه منطقة المواصي، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي.

وأضاف جبر أن الطواقم الإغاثية انتشلت جثمان طفل استشهد جراء القصف المدفعي في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس، مشيراً إلى استمرار إطلاق النار والقصف على المنازل وخيام النازحين، ما أدى إلى موجات نزوح جديدة.

وأوضح أن القصف المدفعي طال أيضاً المناطق الشرقية والجنوبية من دير البلح ومخيم البريج، بالتزامن مع اعتداءات في أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية، فيما تواصل الزوارق الحربية الإسرائيلية إطلاق النار باتجاه الصيادين والشريط الساحلي الغربي للقطاع.

غزة القاهرة الإخبارية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات

قبل إغلاق التسجيل.. تحذير مهم لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق

طهران وواشنطن

سفير سابق: تماسك المجتمع الإيراني يصعّب مهمة أمريكا.. والوساطة تتحرك عند الخطر

مبادرة "إيد واحدة" ببني سويف

التحالف الوطني يواصل تنفيذ قوافل المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة ببني سويف

بالصور

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالأعشاب؟

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

زوجة حسام حسن

العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد