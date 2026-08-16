كونيا سبور يعلن تعثر مفاوضات ضم إمام عاشور من الأهلي

أعلن نادي كونيا سبور التركي تعثر مفاوضاته مع النادي الأهلي بشأن التعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن النادي بدأ التحرك نحو خيارات أخرى لتدعيم صفوفه.

وقال جنكيز يونيت، المتحدث الرسمي باسم نادي كونيا سبور، إن إمام عاشور كان ضمن الأسماء التي استهدفت إدارة النادي التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي، إلا أن المفاوضات مع الأهلي لم تصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف يونيت، في تصريحات نقلتها صحيفة «ييني خبر» التركية: «كان إمام عاشور أحد خياراتنا، وأجرينا مفاوضات جادة، لكننا لم نصل إلى نقطة اتفاق».

وتابع: «لم نصل إلى اتفاق بشأن الصفقة، وإدارة كرة القدم في النادي لديها خيارات أخرى في الوقت الحالي».

وأوضح المتحدث الرسمي أن إدارة النادي التركي تواصل العمل لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية، من أجل توفير العناصر التي يحتاجها الجهاز الفني.

وجاءت تصريحات يونيت عقب خسارة كونيا سبور أمام ريزا سبور في الجولة الافتتاحية من الدوري التركي، مؤكدًا أن تحركات النادي مستمرة لحسم صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وانضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي قبل ثلاثة مواسم، ونجح خلال الفترة الماضية في تثبيت أقدامه داخل الفريق، ليصبح أحد العناصر الأساسية في خط الوسط.

وخاض اللاعب بقميص الأهلي 105 مباريات، سجل خلالها 32 هدفًا، إلى جانب صناعة 25 هدفًا، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير.

وبتعثر مفاوضات كونيا سبور، يبدو أن إمام عاشور يقترب من مواصلة مشواره مع الأهلي خلال الموسم الجديد، ما لم تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في موقف اللاعب وسوق الانتقالات.