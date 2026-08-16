بيدرو نيتو بين الهلال ومانشستر سيتي.. فابرزيو رومانو يكشف آخر تطورات الصفقة

كشف الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عن آخر تطورات مستقبل البرتغالي بيدرو نيتو، جناح تشيلسي، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وعلى رأسها الهلال السعودي ومانشستر سيتي.

مانشستر سيتي معجب باللاعب

وأكد رومانو أن بيدرو نيتو يحظى بتقدير كبير من جانب مانشستر سيتي، إلا أن النادي الإنجليزي لا يرى أن الصفقة قابلة للتنفيذ في الوقت الحالي بسبب المطالب المالية المرتفعة التي حددها تشيلسي للتخلي عن اللاعب.

وقال رومانو عبر قناته على «يوتيوب»: «يحظى بيدرو نيتو بتقدير مانشستر سيتي، لكن في الوقت الحالي يرى السيتي أن التقييم المالي الذي وضعه تشيلسي للاعب مرتفع للغاية، ولذلك، فإن انتقاله إلى ملعب الاتحاد معقد في الوقت الحالي».

وأضاف: «تحدث مانشستر سيتي مع وكيل بيدرو نيتو، لكن لا يوجد أي تقدم في الصفقة بسبب أن التقييم المالي الذي حدده تشيلسي مرتفع للغاية».

الهلال الأقرب لضم بيدرو نيتو

وأوضح خبير الميركاتو أن انتقال بيدرو نيتو إلى الهلال يمثل السيناريو الأكثر ترجيحًا في الوقت الحالي، خاصة مع اقتراب النادي السعودي من رحيل البرازيلي مالكوم.

وقال رومانو: «بالنسبة إلى مستقبل بيدرو نيتو، سأراقب حلين. الأول وهو الأكثر ترجيحًا، قد يكون انتقاله إلى الهلال، لأن الفريق السعودي على وشك توديع مالكوم».

وأشار إلى أن مالكوم سجل بالفعل هدفًا في الجولة الأولى مع الهلال، لكن من المتوقع أن يغادر الفريق خلال الساعات المقبلة، مع وجود تحركات لانتقاله إلى الأهلي السعودي.

وأضاف: «لقد سجل مالكوم هدفًا في الجولة الأولى مع الهلال، لكن من المتوقع أن يرحل خلال الساعات المقبلة إلى نادٍ سعودي آخر، وهو الأهلي. وبالتالي، فإن بيدرو نيتو هدف للهلال بالتأكيد».

توتنهام يراقب الموقف

وفي الوقت نفسه، يظل توتنهام ضمن الأندية التي تراقب وضع اللاعب البرتغالي، لكن رومانو أكد أن نيتو ليس الهدف الأول للنادي اللندني في سوق الانتقالات الحالية.

وقال: «هناك احتمال آخر لمستقبل مالكوم يتمثل في توتنهام، لكن بالنسبة إلى توتنهام، أكرر لكم دائمًا أن الهدف الرئيسي هو التوقيع مع سافينيو وجاكبو، بالإضافة إلى مهاجم صريح».

وأوضح أن إدارة توتنهام وضعت بيدرو نيتو كخيار بديل وليس كأولوية، مضيفًا: «هذه خطة توتنهام، وبالتالي، فإن بيدرو نيتو خيار احتياطي في حال حدوث أي شيء مع سافينيو أو جاكبو، إذ سيكون بيدرو نيتو بديلًا، لكنه ليس الأولوية القصوى».

صراع مرتقب على جناح تشيلسي

وتشير التطورات الحالية إلى أن مستقبل بيدرو نيتو أصبح مرتبطًا بشكل كبير بتحركات الهلال في سوق الانتقالات، خاصة في ظل اقتراب رحيل مالكوم، بينما يظل مانشستر سيتي مهتمًا باللاعب لكنه يصطدم بالمطالب المالية لتشيلسي.

وبينما يبدو الهلال الأقرب للتحرك بشكل جاد، ينتظر مانشستر سيتي إمكانية انخفاض القيمة المطلوبة من جانب تشيلسي، في حين يترقب توتنهام تطورات صفقتي سافينيو وجاكبو قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن جناح البلوز.