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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس خفير تعدى على فتاة ذوي الهمم بطنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

قررت جهات التحقيق بالنيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم حبس خفير تجرد مم كافة المشاعر الإنسانيه  تعدي جنسيا علي فتاة ذوي الهمم  باحدي قري المركز  4 أيام على ذمة التحقيقات .

تحرك عاجل 


وافاد شهود عيان من أهالي القرية ان المتهم  ارتكب الواقعة خلسه وهتك عرض وتعدي جنسيا علي الفتاة الضحية في غياب أهلها مرتكبا جريمة انسانيه يرفضها المجتمع .

حبس المتهم 4 أيام 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنت من القبض علي خفير  بتهمه ارتكاب واقعة التعدي جنسيا علي فتاة من ذوي الهمم في نهاية العقد الثاني من عمرها بإحدى قري مركز طنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

تفاصيل الواقعة  


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ  من شرطة النجده حول واقعة تعرض فتاة قب نهاية العقد الثاني من عمرها تدعي "م.ا"18سنة بنطاق احدي قري دائرة المركز.

تعدي جنسيا 


ونظرا لخطورة الواقعة كونها تعدي علي نفس البشرية وهتكون عرض جنسيا للفتاة عشرينية تشكل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية والعميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية وقاده المقدم محمد عميرة مفتش مباحث مركز طنطا لضبط المتهم مرتكب الواقعة .

جهود أمنية مشددة 


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الامنيه الثابتة والمتحركة تمكن الرائد محمد خطاب رئيس مباحث مركز طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو "ا.ك"58سنة خفير شرطة وتم اقتياده الي ديوان مركز الشرطة وصدور قرار بفصلها إداريا.

ضبط المتهم وفصله إداريا 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية حبس خفير تعدي جنسيا فتاة ذوي الهمم طنطا حبس 4 أيام

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