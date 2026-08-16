وفاة فتاة بنيران والدها بعد 3 أيام من محاولات إنقاذها بالمنوفية

​فارقت فتاة الحياة داخل مستشفى بركة السبع المركزي بمحافظة المنوفية، متأثرة بإصابتها بطلق ناري نُفّذ على يد والدها، وذلك بعد 3 أيام من دخولها العناية الطبية لتلقي العلاج المباشر جراء الحادث الذي وقع داخل نطاق المركز.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء عبد الحليم فايد، مدير أمن المنوفية، إشعاراً من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد باستقبال المستشفى المركزي لفتاة مصابة بطلق ناري في حالة حرجة.

وانتقلت قوة أمنية فوراً للمستشفى، وأشارت التحريات المبدئية إلى تورط والد الفتاة في إطلاق النار عليها، وتواصل وحدة مباحث بركة السبع تكثيف تحرياتها وسماع أقوال الأسرة وشهود العيان لمعرفة الدوافع والملابسات الكاملة للحادث، تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب وفاة المجني عليها.