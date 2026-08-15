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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل الصحة بالمنوفية يحيل المتغيبين عن العمل بوحدات مركز السادات للشئون القانونية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

​ أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم السبت جولة تفقدية مفاجئة بمركز ومدينة السادات لمتابعة سير العمل والانضباط الإداري ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

​استهل وكيل الوزارة جولته بالمرور على الوحدتين الصحيتين (رقم ٢٤ ورقم ٢٨) التابعتين لإدارة السادات الطبية للوقوف على انضباط سير العمل؛ ​عيادات الاستقبال والتطعيم؛ للوقوف على التزام الفرق الطبية ومتابعة خريطة التطعيمات الروتينية.

وزار عيادات طب الأسرة والصيدلية؛ للتحقق من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية  الأساسية اللازمة، ​ومعامل التحاليل للارتقاء بمستوى الفحوصات وتطبيق أفضل معايير الجودة. 

​كما اطمأن على توافر أرصدة الأمصال واللقائحات، وقد تبين أثناء المرور على الوحدة الصحية (٢٤) غياب بعض أفراد طاقم العمل، وعلى الفور قرر وكيل الوزارة إحالتهم للشئون القانونية بالمديرية لاتخاذ الإجراءات الرادعة، ووجه بضرورة ​النظافة العامة و الإهتمام الشديد بها  وبالمظهر الحضاري للوحدة.

كما أمر بمراجعة وتفعيل أعمال المبادرات الرئاسية المختلفة لزيادة كفاءة واستفادة المواطنين من الخدمات الصحية المقدمة والاهتمام بخدمات تنظيم الأسرة والعمل على التوعية بالوسائل قصيرة المدى وطويلة المدى، وأهمية الاستخدام للتيسير على السيدات وتوفير حياة صحية أفضل ورعاية صحية.

​وعقب انتهائه من زيارة الوحدات الصحية، توجه الدكتور عمرو مصطفى محمود إلى مستشفى السادات المركزي في زيارة موسعة شملت تفقد الأقسام المختلفة.

وأصدر وكيل الوزارة توجيهات فورية لتطوير الأداء وتذليل العقبات أمام المرضى، وجاءت كالتالي:

* ​قسم الطوارئ والاستقبال: التوجيه بضرورة زيادة عدد الأطباء بالقسم وتنويع التخصصات الطبية به لضمان تقديم الخدمة الطبية بانتظام وتجنب حدوث أي تكدس للمرضى.

* ​المعمل والعيادات الخارجية: التوجيه بـ تخصيص غرفة مستقلة لسحب عينات العيادات الخارجية، وذلك تيسيراً على المواطنين للحصول على الخدمة وتقليل التكدس وزمن الانتظار.

* ​القسم الداخلي التأكيد على ضرورة رفع نسبة الإشغال بالقسم الداخلي، ومراجعة وتقييم مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفى بصفة دورية.

* ​العناية المركزة والحضانات تفقد حالة المرضى ومراجعة بروتوكولات العلاج الخاصة بهم والتأكد من تطبيق سياسات المضادات الحيوية وسحب المزارع للمرضى بالعناية المركزة  والتأكد من تفعيل سياسات  المضادات الحيوية و ضرورة عمل مزارع  بالقسمين كإجراء وقائي هام تجنباً لحدوث مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية وحفاظاً على حياة المرضى والأطفال.

​وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريح له خلال الجولة، “إن صحة المواطن المنوفي تأتي على رأس أولوياتنا، ولا تهاون مع أي تقصير أو إهمال يمس صحة وسلامة المرضى، ولن نسمح بأي انضباط إداري صورِي؛ لذا تم تحويل جميع المتغيبين عن العمل خلال الجولة إلى الشؤون القانونية بالمديرية فوراً".

وأضاف: أن جولتنا اليوم بمركز السادات تهدف إلى الوقوف الواقعي على كفاءة الخدمات وتذليل كافة العقبات.. مستمرون في الجولات الميدانية المفاجئة بكافة مراكز المحافظة للتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة الطبية وتقديم خدمة إنسانية تليق بأهلنا في المنوفية.

المنوفية محافظة المنوفية وكيل وزارة الصحة حملة السادات

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