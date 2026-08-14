الداخلية تضبط شخصاً أضرم النار في متعلقات والدته بأشمون في المنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء إضرام النيران ببعض المتعلقات الخاصة بوالدته بمحافظة المنوفية.

و​بالفحص وتبين أنه بتاريخ 11 أغسطس، تبلغ لمركز شرطة أشمون من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من نجلها للتعدي عليها بالسب ومحاولة طردها من المنزل.

​وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه (عاطل - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة التعدي، فضلاً عن إضرامه النيران ببعض المتعلقات القديمة الخاصة بوالدته إثر خلافات بينهما.

​تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.