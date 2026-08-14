إصابة عروس في حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي على مزلقان سنجرج بالمنوفية

شهد المزلقان المار بقرية سنجرج التابعة لمركز منوف حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي أثناء مرورها من ممر عشوائي غير مخصص للعبور.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم إسماعيل مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بحادث تصادم بين قطار وسيارة ملاكي أثناء مرورها من ممر عشوائي غير مخصص للعبور في محيط قرية سنجرج التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وأكد أحد الأهالي ان السيارة كان بها عريسان، وأصيبت العروس في هذه الواقعة وتم نقلها لمستشفى منوف العام لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.