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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: العلاقة بين الدولة والمواطن تقوم على الحقوق والواجبات

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
إسراء صبري

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مواجهة التحديات التي تمر بها مصر تتطلب تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة مطالبة بتوفير خدمات جيدة للمواطنين، بينما تقع على المواطنين مسؤوليات وواجبات تجاه الدولة والمجتمع.

وقال بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إن المواطن من حقه الحصول على خدمات لائقة في مجالات التعليم والمواصلات وغيرها، وفي المقابل تلتزم المواطنين بواجباتهم، وفي مقدمتها سداد الضرائب والابتعاد عن نشر الشائعات والمعلومات غير الموثقة.

ولفت إلى أن العلاقة بين المواطن والحكومة قد تمر أحيانًا بحالة من عدم الثقة، وهو ما يستدعي العمل على تعزيز التواصل والشفافية بين الجانبين.

وانتقد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لنشر الإهانات والتشكيك في مؤسسات الدولة ورموزها الوطنية، محذرًا من محاولات استغلالها لإثارة حالة من الإحباط وإضعاف الدولة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التماسك الداخلي في مواجهة التحديات، مستشهدًا بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قدرة مصر على مواجهة الضغوط الخارجية ترتبط بدرجة كبيرة بمدى تماسك جبهتها الداخلية.

مصطفى بكري الدولة السوشيال ميديا الشائعات

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