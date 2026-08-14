مأساة الدواويس بالإسماعيلية.. هشام موسى يروي حكاية أسر فقدت أبناءها وسندها

سلط الإعلامي هشام موسى، خلال تقديم برنامجه «خط أحمر» على قناة «الحدث اليوم»، الضوء على حادث الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أن الحادث كان من بين الوقائع التي هزت مشاعر المصريين، بعدما خرج عمال من منازلهم بحثًا عن لقمة العيش، لكن بعضهم لم يعد إلى أسرته.

وأوضح موسى أن أحدث البيانات المنشورة بشأن الحادث تشير إلى سقوط 18 حالة وفاة وإصابة 30 شخصًا، لتتحول الواقعة من مجرد حادث طريق إلى مأساة إنسانية خلفت وراءها أسرًا فقدت أبناءها وعائلين وسندًا كانت تعتمد عليه.

التعامل مع تداعيات الواقعة

وأشار إلى تحرك الدولة عقب وقوع الحادث، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة التعامل مع تداعيات الواقعة، والوقوف على أسباب الحادث، إلى جانب سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالضحايا وتقديم الدعم والمساندة لأسرهم.

ولفت هشام موسى إلى إعلان صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، فضلًا عن تقديم مساعدات مالية للمصابين تبدأ من 30 ألف جنيه، وتزداد قيمتها وفقًا لحالة كل مصاب والتقارير الطبية الخاصة به.

وأكد أن التعويضات المالية لا يمكن بأي حال أن تكون ثمنًا للروح، لأن الأرواح لا تقدر بالمال، لكن وقوف الدولة إلى جوار أسر الضحايا في أصعب لحظاتهم، وسرعة التدخل والاستجابة، يمثلان دعمًا مهمًا للأسر التي وجدت نفسها أمام فاجعة مفاجئة.

حادث الدواويس

وأضاف أن المواطن البسيط الذي يخرج يوميًا بحثًا عن رزقه يجب أن يشعر بأن الدولة تقف إلى جانبه وقت الأزمات، مشددًا على أن حادث الدواويس لا ينبغي اختزاله في أرقام أو إحصاءات لحادث طريق.

وأوضح موسى أن خلف كل ضحية أسرة كاملة تغيرت حياتها، وخلف كل اسم حكاية، وخلف كل منزل فقدًا وحزنًا قد يستمر لسنوات، مؤكدًا أن هناك آباء فقدوا أبناءهم وأسرًا فقدت عائلها وسندها.

وشدد على ضرورة ألا يتحول حادث الدواويس مع مرور الوقت إلى مجرد خبر قديم، لأن آثار المأساة لا تنتهي بانتهاء التغطية الإعلامية، وإنما تستمر داخل بيوت الضحايا وأسرهم.

وأكد أن سرعة تحرك الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم أسر الضحايا وإنهاء الإجراءات والوقوف إلى جانبهم، تحمل رسالة مهمة مفادها أن المواطن المصري ليس وحده في مواجهة الأزمات والمحن.

واختتم هشام موسى حديثه بالدعاء لضحايا الحادث بالرحمة والمغفرة، ولأسرهم بالصبر، وللمصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الله كل مصري يخرج من منزله بحثًا عن لقمة العيش ويعود إلى أسرته سالمًا.