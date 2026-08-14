قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيع ناد هندي مقابل دولار واحد فقط.. ما القصة؟
تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.. هشام موسى يكشف مصير مضيق هرمز وتحركات إسرائيل بالمنطقة
الولايات المتحدة تهدد باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي بسبب قواعد الإفصاح البيئي
بعد إجرائه عملية جراحية.. رئيس جامعة الأزهر: مفتي الجمهورية حالته الصحية مستقرة
جريمة الإسكندرية.. طعنات قاتلة تنهي حياة فتاة داخل منزل أسرتها بالرمل
روسيا : استهداف منشآت ومخازن عسكرية أوكرانية في ميناءي أوديسا ويوجني
عم 7 من ضحايا حادث الدواويس: الحزن خيّم على البلد كلها.. وفقدان سبعة من عائلة واحدة صدمة لا تُحتمل
الظهور الأول.. تريزيجيه أساسيًا مع الرياض أمام الاتفاق في الدوري السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: بحار يوجّه مروحية خلال عمليات ليلية في بحر العرب
تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟
القصة الكاملة لجريمة 15 مايو.. كيف تحولت جلسة صلح عائلية إلى مجـ زرة دامـ ية؟
مأساة الدواويس بالإسماعيلية.. هشام موسى يروي حكاية أسر فقدت أبناءها وسندها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مأساة الدواويس بالإسماعيلية.. هشام موسى يروي حكاية أسر فقدت أبناءها وسندها

حادث
حادث
محمد البدوي

سلط الإعلامي هشام موسى، خلال تقديم برنامجه «خط أحمر» على قناة «الحدث اليوم»، الضوء على حادث الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أن الحادث كان من بين الوقائع التي هزت مشاعر المصريين، بعدما خرج عمال من منازلهم بحثًا عن لقمة العيش، لكن بعضهم لم يعد إلى أسرته.

وأوضح موسى أن أحدث البيانات المنشورة بشأن الحادث تشير إلى سقوط 18 حالة وفاة وإصابة 30 شخصًا، لتتحول الواقعة من مجرد حادث طريق إلى مأساة إنسانية خلفت وراءها أسرًا فقدت أبناءها وعائلين وسندًا كانت تعتمد عليه.

التعامل مع تداعيات الواقعة

وأشار إلى تحرك الدولة عقب وقوع الحادث، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة التعامل مع تداعيات الواقعة، والوقوف على أسباب الحادث، إلى جانب سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالضحايا وتقديم الدعم والمساندة لأسرهم.

ولفت هشام موسى إلى إعلان صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، فضلًا عن تقديم مساعدات مالية للمصابين تبدأ من 30 ألف جنيه، وتزداد قيمتها وفقًا لحالة كل مصاب والتقارير الطبية الخاصة به.

وأكد أن التعويضات المالية لا يمكن بأي حال أن تكون ثمنًا للروح، لأن الأرواح لا تقدر بالمال، لكن وقوف الدولة إلى جوار أسر الضحايا في أصعب لحظاتهم، وسرعة التدخل والاستجابة، يمثلان دعمًا مهمًا للأسر التي وجدت نفسها أمام فاجعة مفاجئة.

حادث الدواويس

وأضاف أن المواطن البسيط الذي يخرج يوميًا بحثًا عن رزقه يجب أن يشعر بأن الدولة تقف إلى جانبه وقت الأزمات، مشددًا على أن حادث الدواويس لا ينبغي اختزاله في أرقام أو إحصاءات لحادث طريق.

وأوضح موسى أن خلف كل ضحية أسرة كاملة تغيرت حياتها، وخلف كل اسم حكاية، وخلف كل منزل فقدًا وحزنًا قد يستمر لسنوات، مؤكدًا أن هناك آباء فقدوا أبناءهم وأسرًا فقدت عائلها وسندها.

وشدد على ضرورة ألا يتحول حادث الدواويس مع مرور الوقت إلى مجرد خبر قديم، لأن آثار المأساة لا تنتهي بانتهاء التغطية الإعلامية، وإنما تستمر داخل بيوت الضحايا وأسرهم.

وأكد أن سرعة تحرك الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم أسر الضحايا وإنهاء الإجراءات والوقوف إلى جانبهم، تحمل رسالة مهمة مفادها أن المواطن المصري ليس وحده في مواجهة الأزمات والمحن.

واختتم هشام موسى حديثه بالدعاء لضحايا الحادث بالرحمة والمغفرة، ولأسرهم بالصبر، وللمصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الله كل مصري يخرج من منزله بحثًا عن لقمة العيش ويعود إلى أسرته سالمًا.

حادث الدواويس الإسماعيلية حادث الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع

مايا مرسي

وزيرة التضامن: "بكرة المدرسة.. الخير في مصر" تهدف للتخفيف عن الأسرة والحفاظ على كرامة الطفل

قداسة البابا تواضروس

إيبارشية ملبورن تشكر البابا تواضروس بعد اختيار الأنبا رويس نائبا بابويا

بالصور

فى يومها العالمى.. كيف ساعدت السحالى فى علاج الربو وجلب الحظ؟

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك غير لائق.. ماذا حدث؟

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

طريقة عمل الفلفل المحشى بـ3 حشوات مختلفة بعيدًا عن الأرز التقليدى

حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز

5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد