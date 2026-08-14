منتخب مصر لكرة الصالات يفوز على تنزانيا 6-0 وديًا

فاز منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة نادر رشاد ، المدير الفني، على نظيره التنزاني 6-0، في المباراة الودية التي جمعتهما على صالة الدكتور حسن مصطفي بأكتوبر ، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، المقررة إقامتها في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر ان يلتقي المنتخبان وديًا للمرة الثانية، يوم الأحد المقبل، على صالة إستاد القاهرة.

أهداف منتخب مصر

سجل أهداف منتخب مصر اليوم، أحمد علي أربعة أهداف، بينما أحرز إبراهيم السيد وعبد الرحمن سيد هدفًا لكل منهما.

بطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات

ويستهل منتخب مصر مشواره ببطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات بمواجهة تنزانيا، ثم موزمبيق، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أنجولا.

وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات في النسخة المقبلة غير مؤهلة إلى كأس العالم.