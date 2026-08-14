جبريل: مستشفيات الرعاية الصحية بالإسماعيلية قدمت التدخلات العاجلة لـ 30 مصابا في حادث الدواويس

قال الدكتور محمد جبريل، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، إن مستشفيات الهيئة تعاملت مع تداعيات حادث الدواويس منذ اللحظات الأولى، مؤكدًا أن المستشفيات استقبلت 30 مصابًا، كانت معظم حالاتهم حرجة، وتم تقديم الفحوصات والتدخلات الجراحية والطبية العاجلة لهم.

وأضاف جبريل أن الفرق الطبية وأطقم الطوارئ واصلت العمل على مدار الساعة لتقديم أعلى مستويات الرعاية للمصابين، مع متابعة حالاتهم الصحية بشكل مستمر، وفقًا لأحدث التقارير الطبية.

وأوضح أن التقارير المحدثة حتى الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة سجلت 18 حالة وفاة، بينما يواصل 16 مصابًا تلقي الرعاية الطبية الفائقة داخل مستشفيات المحافظة، بواقع 7 حالات بمستشفى طوارئ أبو خليفة، و5 حالات بمجمع الإسماعيلية الطبي، وحالتين بمستشفى القصاصين المركزي، وحالتين بمستشفى التل الكبير المركزي.

وأشار إلى أن 14 مصابًا تماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية واستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد محمد جبريل أن جميع الفرق الطبية تعمل بأقصى طاقتها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، في إطار منظومة متكاملة من الاستجابة السريعة والتعامل مع الحالات الطارئة، مشيدًا بتضافر جهود جميع الجهات المعنية وأطقم الإسعاف والطوارئ في التعامل مع الحادث وتداعياته.