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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدريب طلاب كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الأهلية بالمركز الطبي العالمي

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

في إطار حرص جامعة الإسماعيلية الأهلية على دعم التدريب العملي لطلابها وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات المهنية، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام الأستاذ الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف الأستاذة الدكتورة غادة حداد، عميد القطاع الصحي، والأستاذ الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الصيدلة، والأستاذة الدكتورة راندا عبد السلام، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، نُظمت زيارة تدريبية ميدانية لطلاب كلية الصيدلة بالمركز الطبي العالمي.

وجاءت الزيارة تحت الإشراف التنفيذي للدكتور تامر حسنين حامد، منسق برامج كلية الصيدلة، والدكتورة آلاء سمير، حيث امتد التدريب على مدار خمسة أيام، تعرف خلالها الطلاب على عدد من الجوانب التطبيقية المرتبطة بمجال الصيدلة الإكلينيكية، بما يسهم في تعزيز معارفهم العملية وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

وشمل التدريب تعريف الطلاب بآليات تحضير وصرف الأدوية، والتعرف على مخازن الأدوية وآليات العمل بها، إلى جانب سلاسل الإمداد الدوائي، ومراحل تحضير وصرف الأدوية للمرضى الداخليين والخارجيين، بما أتاح لهم فرصة للاطلاع عن قرب على طبيعة العمل الصيدلي داخل المؤسسات الطبية المتخصصة.

كما حرص منسقا الزيارة على الاستماع إلى آراء الطلاب حول محاور التدريب ومدى استفادتهم من التجربة الميدانية، والتعرف على أبرز ملاحظاتهم وانطباعاتهم، بما يدعم تطوير برامج التدريب العملي وتعظيم الاستفادة منها.

وشاركت في الإشراف على التدريب الدكتورة ياسمين عمر، مدير التدريب بالمستشفى، ورئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية في إطار التعاون والتنسيق لتنفيذ البرنامج التدريبي وتحقيق أهدافه التعليمية والتطبيقية.

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