المنوفية| تحرير 147 محضرا تموينيا.. وضبط 60 طن زيت طعام خام بقويسنا

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية خلال يومين، من تحرير 230 محضرا تموينيا، تنوع ما بين 147 محضر مخالفات مخابز و83 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار .

وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بالمنوفية ، إلى أن من أبرز المخالفات تحرير محضر جنح ضد صاحب مستودع غاز بمركز منوف لقيامه بتجميع 395 أسطوانة غاز منزلي مدعمة بهدف بيعها بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق ، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع لتعبئة زيت الطعام بإحدى قرى مركز قويسنا لمزاولة النشاط بدون ترخيص وتم ضبط 60 طن زيت طعام خام ، 1000 جركن زيت طعام زنة 20 كجم ، 60 برميل زنة 50 كجم ، 65 كرتونة زيت طعام بأوزان مختلفة ، 4 ماكينة ضخ بمشتملاتها، 50 استيكر بدون مستندان مجهولة المصدر ، فيما تم تحرير محاضر جنح ضد أصحاب محال بقالة وحلويات وعصائر ببندر الشهداء لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه شدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.