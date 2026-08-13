رئيس جامعة المنوفية يكلف غادة البنبى عميدًا لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، قرارًا بتكليف الدكتورة غادة محمد عبد الستار البنبى، الأستاذ بقسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، للقيام بأعمال عميد الكلية، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى 31 يوليو 2027، أو لحين صدور قرار بتعيين عميد للكلية، أيهما أقرب.

ويأتي القرار في إطار حرص جامعة المنوفية على دعم الكفاءات الأكاديمية، والاستفادة من الخبرات العلمية والإدارية المتميزة في قيادة كليات الجامعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم استقرار وانتظام العمل الأكاديمي والإداري.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن الجامعة تواصل دعمها للكوادر الأكاديمية المؤهلة، وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة جهود تطوير العملية التعليمية والبحثية، والارتقاء بالبرامج الدراسية والتدريب العملي، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا الصحية.

ووجّه رئيس الجامعة التهنئة للدكتورة غادة البنبى بمناسبة صدور قرار تكليفها، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها، ومواصلة العمل على تطوير الكلية والارتقاء بمستوى خدماتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

كما وجّه الدكتور أحمد فرج القاصد الشكر والتقدير للدكتور ياسر رماح، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مهام عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وما قدمه من إسهامات في دعم مسيرة العمل بالكلية وتعزيز انتظام العملية التعليمية والإدارية بها.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية تمثل أحد الكيانات الأكاديمية المهمة بجامعة المنوفية، لما تقدمه من تخصصات وبرامج تعليمية تواكب التطورات المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا الصحية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم الكلية وتطوير برامجها وتعزيز إمكاناتها التعليمية والبحثية والتدريبية، بما يسهم في إعداد كوادر متخصصة ومؤهلة قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة بفاعلية في تطوير منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتخصصات البينية والتكنولوجية التي تمثل مستقبل التعليم الصحي وتدعم توجه الدولة نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.