القبض على شخص استعرض بسيارته في حفل زفاف بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بفتح الباب الأمامى الأيسر للسيارة وآداء حركات إستعراضية بأحد الطرق بالمنوفية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق "يحمل رخصة قيادة سارية"– مقيم بدائرة مركز شرطة تلا)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 9 الجاري على النحو المشار إليه حال مشاركته بحفل زفاف نجل شقيقه.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.