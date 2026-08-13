تركيا : اتفاقية مكة ستعزز ​التعاون في مجال ​الصناعات الدفاعية مع السعودية وباكستان

قالت وزارة الدفاع التركية ​اليوم الخميس إن تركيا ‌والسعودية وباكستان ستؤسس آليات سياسية وعسكرية بموجب اتفاقية ​دفاعية وقعتها الدول ​الثلاث الأسبوع الماضي، مضيفة ⁠أن التحالف سيعزز أيضا ​التعاون في مجال ​الصناعات الدفاعية.



ووقعت الدول الثلاث (اتفاقية مكة للدفاع المشترك) في السابع من ​أغسطس الجاري .





وأشارت الوزارة التركية في بيان لها ‌إلى إن ⁠هذه الآليات ستضم وزراء الدفاع والخارجية وقادة الجيوش من الدول الثلاث. ​

وأضافت ​أنه ⁠يجري التخطيط لإجراء مناورات عسكرية مشتركة ​بموجب الاتفاقية، وإن ​التعاون ⁠قد يشمل الإنتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا في ⁠الصناعات ​الدفاعية.

وفي وقت لاحق ، اصدرت قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، بيانا مشتركا حيث قالت فيه : تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قام كل من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بزيارة إلى المملكة العربية السعودية للتوقيع على اتفافية دفاع مشترك ببين البلدان الثلاثة.

وقال البيان المشترك : استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية التركية، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، في الديوان الملكي بقصر الصفا في مكة المكرمة.

وتابع البيان : وعقدت قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك، واستُعرضت خلالها العلاقات المتميزة بين كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية، وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزاد : وانطلاقًا من الروابط التاريخية الراسخة، بين الدول الثلاث، وبناءً على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي التي تجمعها، واستنادًا إلى المصالح الإستراتيجية المشتركة والتعاون الدفاعي الوثيق، وقّع كُل من الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، التي تعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم سعيًا إلى مستقبل آمن ومزدهر.

وختمت الدول الثلاث بيانها بالقول: وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع، كما تُعنى الاتفاقية بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينهم.