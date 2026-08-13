إيطاليا.. فوضى في حركة السفر بسبب رماد جبل إتنا

تسبب الرماد الناتج عن النشاط البركاني المستمر لجبل إتنا في توقف حركة الطيران في مطار كاتانيا، حيث تم تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى صباح الجمعة بعد أسبوع من عمليات الإلغاء والتحويل واسعة النطاق.

أكدت الشركة المشغلة للمطار، في بيان أن جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في مركز السفر الصقلي - خامس أكثر المطارات ازدحامًا في إيطاليا من حيث حركة المسافرين - ستظل متوقفة حتى الساعة 2 صباحًا بالتوقيت المحلي في 14 أغسطس.

ووفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية، تم حث المسافرين على التأكد من حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران قبل التوجه إلى مبنى الركاب، ونظرًا لحدوث الإغلاق المطول خلال ذروة موسم العطلات الصيفية، فإنه يؤثر على آلاف المسافرين ويزيد الضغط على المطارات البديلة في جميع أنحاء صقلية.

وقال عمدة باليرمو روبرتو لاجالا في وقت سابق من هذا الأسبوع إن مطار المدينة استوعب 190 رحلة جوية كان من المقرر أصلاً أن تصل إلى كاتانيا أو تغادر منها في الأيام الأخيرة.

فيما اشتكى بعض المسافرين الذين تم تحويل مسار رحلاتهم إلى باليرمو من عدم كفاية المساعدة في توفير وسائل النقل اللازمة لمتابعة رحلاتهم، حيث ازداد الطلب على الحافلات وسيارات الأجرة بشكل كبير بعد وصولهم، كما تسبب الازدحام المروري الإضافي في تأخيرات في مطار باليرمو، وفقًا لما ذكره المشغلون.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا يوم الأربعاء أن مطار كوميسو، وهو منشأة أصغر تقع جنوب كاتانيا والتي تم استخدامها أيضاً في الأيام الأخيرة لاستيعاب حركة المرور، قد عادت إلى العمليات الكاملة بعد تعليق الرحلات الجوية مساء الثلاثاء بسبب الرماد البركاني من جبل إتنا.

نشاط بركاني غير مسبوق

باعتباره أعلى بركان في أوروبا وأكثرها نشاطاً، يتسبب جبل إتنا بانتظام في اضطرابات تشغيلية في مطار كاتانيا، الذي أطلق مشغله بيع حصة لا تقل عن 51 في المائة في مايو.

وأشار ماركو فيكارو، رئيس الجمعية الإيطالية لعلم البراكين، إلى أن النشاط الحالي الذي بدأ في 6 أغسطس أكثر نشاطاً من الحلقات السابقة ويستمر بطريقة مستدامة.

وأضاف: "هذا يشير إلى أن الصهارة العميقة الغنية بالغاز تلعب دورًا أكثر نشاطًا، مما يجعل عملية التفتت أكثر كفاءة ويؤدي إلى زيادة إنتاج الرماد، الأمر الذي يعطل بشدة حركة الطيران من وإلى مطار كاتانيا".

الاضطرابات تصل إلى مالطا

وقد تسبب الانفجار البركاني أيضاً في مشاكل لدول أخرى، بما في ذلك مالطا.

أكد بيانٌ نُشر على موقع مطار مالطا الدولي يوم 11 أغسطس، وجود اضطرابات في الرحلات الجوية بسبب بركان إتنا. تقع هذه الجزيرة الصغيرة في البحر الأبيض المتوسط ​​على بُعد 220 كيلومترًا جنوب إتنا، ونُصح المسافرون بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.