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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعاون بين محافظة المنوفية وجامعة الريادة لدعم التنمية المستدامة والابتكار

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وقع اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية والأستاذ الدكتور رضا حجازى رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا ثلاث بروتوكولات تعاون بين الجانبين ، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية، ودعم جهود التنمية وبناء القدرات، وتوسيع مجالات التعاون المشترك وتحقيق الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بحضور  الاستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، الدكتور يحيي مبروك رئيس مجلس الأمناء ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة ،  الدكتور ايهاب سعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع ، الدكتور حجازى ادريس مستشار رئيس الجامعة للتعاون الدولي .

وتتضمن البروتوكولات الموقعة عددًا من المحاور الهامة وعلى رأسها تعزيز صقل المهارات الإدارية والفنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالي التعليم والصحة، من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للشباب والكوادر الإدارية، وتوفير الدعم اللوجيستي اللازم لإقامة  وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، ودعم المشروعات البحثية المرتبطة بالتنمية المستدامة بالاضافة إلى  تقديم 10 منح دراسية للطلاب المتفوقين من أبناء محافظة المنوفية وفقًا للوائح الجامعة.

كما استهدف أحد البروتوكولات طرح مدينة السادات كأحد مدن التعلم التابعة لهيئة اليونسكو  وذلك من خلال تقديم الدعم الفني وتنظيم الندوات العلمية وبناء قدرات فريق العمل  إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية.

ويمتد التعاون إلى مجال الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي للمبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال، وإطلاق مبادرة لدعمهم ( من هنا تبدأ رحلة نجاحك ) ، مع مشاركة المحافظة في توفير الدعم اللوجستي والتغطية الإعلامية اللازمة  لإنجاح المبادرة، بما يسهم في دعم الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو.

وأكد محافظ المنوفية على  أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات، وتنفيذ الفعاليات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية، بما يعزز بناء القدرات ويدعم جهود المحافظة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ، لافتاً حرص محافظة المنوفية علي تفعيل الشراكة مع المؤسسات التعليمية والبحثية، والاستثمار في الشباب والكوادر البشرية، ودعم الأفكار والمبادرات .

هذا وقد أعرب رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا عن تقديره لجهود محافظ المنوفية الملموسة بشتى القطاعات ، فضلاً عن الدور الرائد والداعم للمؤسسات الجامعية كشريكاً فعالاً في تنفيذ الخطط التنموية وتقديم الدعم الكامل لخطط المؤسسات الجامعية والنهوض بمشروعاتها المستقبلية للارتقاء بالمنظومة التعليمية بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي .

المنوفية محافظة المنوفية جامعة الريادة برتوكول محافظ المنوفية

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