عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد تروسيكل بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "تروسيكل– بدون لوحات معدنية " بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية بأحد الطرق بمدينة السادات بالمنوفية معرضاً حياته والمواطنين للخطر .



بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة التروسيكل "بدون لوحات معدنية" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بتاريخ 8 / الجارى على النحو المشار إليه .

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية.