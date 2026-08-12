محافظ المنوفية يلتقي مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي لدعم القطاع الصحي

التقى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي بوزارة الصحة، وذلك في إطار متابعة المشروعات الصحية الجاري تنفيذها والوقوف ميدانيًا على الاحتياجات الفعلية بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمة صحية متكاملة وآمنة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الصحة بالمنوفية ، الدكتورة أميرة خالد مدير المكتب الفني لمساعد وزير الصحة.

حيث تناول اللقاء ، تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الصحة ومناقشة الخريطة الصحية وسبل تطوير الخدمات الطبية والعلاجية ، كما تم استعراض معدلات الأداء لعدد من المشروعات الصحية الهامة وفى مقدمتها ، مستشفيات أشمون والشهداء ومعهد أورام منوف، والمبنى الجديد لمستشفى رمد شبين الكوم ، إلى جانب متابعة إجراءات مستشفى شبين الكوم الجديدة لتحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بالمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية على أن قطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة ، مشيراً إلى حرصه التام في دعم وتطوير المنظومة الصحية وتذليل كافة المعوقات أمام تنفيذ المشروعات بما يتواكب مع حجم التطلعات خلال المرحلة المقبلة وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

أعرب مساعد وزير الصحة لشئون قطاع الطب العلاجي عن تقديره لجهود محافظ المنوفية المبذولة في دعم القطاع الصحي ، مؤكداً ان زيارته تأتى في إطار توجيهات وزير الصحة لمتابعة وتحسين الأداء الاشرافي من خلال المرور على المنشآت الصحية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه بعض المشروعات الصحية لضمان تحسين جودة الخدمة الطبية.