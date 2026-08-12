اإحالة 2 من رؤساء الوحدات المحلية في المنوفية ومسؤولي شركة النظافة للتحقيق

أصدرت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا في محافظة المنوفية اليوم قرار باحالة اثنين من رؤساء الوحدات المحلية القرويه ومسئولى النظافة بالوحدات وشركة النظافة للتحقيق.

جاء ذلك لسوء مستوى النظافة بالوحدتين والتعامل الغير آمن مع المخلفات بالقري .

وعلي الجانب الآخر استكملت مبادرة " يوم فى قريتنا " عملها اليوم بقرية برة العجوز التابعة للمركز.

حيث تم تسويه وتمهيد طريق بره العجوز بواسطه الجليدر ورفع تجمعات القمامه بطريق بره العجوز ورفع مايقرب من ٢٠٠طن نواتج تطهير ونواتج هدم بقريه بره العجوز

كما تم أعمال قص وتهذيب الأشجار بطريق بره العجوز بواسطة عمال المشتل.