محافظ المنوفية يتابع معدلات الأداء والموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

عقد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الرئيسية بالديوان العام، لمتابعة سير وانتظام العمل، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، والوقوف على معدلات الأداء بعدد من الملفات الحيوية لدفع وتيرة العمل وتعزيز المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء، والتأكد من تنفيذ الخطط والبرامج المستهدفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور مديرى عموم الإدارة الاستراتيجية، والشئون المالية، وحماية أملاك الدولة، والتحول الرقمى، والاستثمار، وإدارة الإيرادات، والمتغيرات المكانية، والإدارة العامة لشئون البيئة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي الحالي، والتي تزيد على 830 مليون جنيه، ومستهدفات تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات، ومنها أعمال قطاع الطرق والنقل والمواصلات، ومهمات الإنارة والأعمدة، والإدارة المحلية والدعم الفني، وتحسين البيئة، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمع، والتنمية الحضارية والريفية، موجهاً بتذليل أية معوقات قد تعوق التنفيذ، والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الطرق والنقل والمواصلات، والتي تتضمن أعمال رصف الطرق داخل المدن والقرى، وكذا موقف توريد مهمات الإنارة وأعمدة ومحولات الكهرباءلتعزيز مستوى الخدمات المقدمة.

كما تم استعراض موقف مشروعات الرصف المتبقية من العام المالي السابق، حيث تم الانتهاء من رصف طرق قويسنا بنسبة 100%، والانتهاء من رصف طرق أشمون بطول 1.2 كم بنسبة 100%، موجهاً بسرعة الانتهاء من إعداد المقايسات الخاصة بمشروعات الرصف، واستكمال الإجراءات الخاصة بالعقود وطرح المناقصات تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح والتنفيذ، وموقف قطاع الإدارة المحلية والدعم الفني، والتي تتضمن المشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والمدن والمشروعات المسندة للهيئة العامة للأبنية التعليمية ونسب التنفيذ، ومنها استكمال إنشاء دار مناسبات بحي شرق شبين الكوم، وإنشاء مبنى الحملة الميكانيكية بسمادون بمركز أشمون، واستكمال مبنى الحملة الميكانيكية بمدينة قويسنا، وموقف قطاع تحسين البيئة، والذى يتضمن تطوير منظومة النظافة بمراكز ومدن المحافظة، وتدعيمها بعدد من المعدات والسيارات، بالإضافة إلى قطاع تدعيم الخدمات المحلية والمجتمع، ويشمل استكمال إحلال وتجديد مبنى مرور الباجور، وتوصيل المرافق لعدد من المدارس بمدينة السادات والباجور، وعمارات الإسكان الاقتصادي بجوار دار المسنين بتلا، وتطوير ورفع كفاءة منظومة الإطفاء، بالإضافة إلى استكمال عمارة الإسكان الاقتصادي المكونة من 148 وحدة سكنية بحي غرب شبين الكوم، حيث بلغت نسبة التنفيذ بها 91% تمهيداً لدخولها الخدمة.

كما ناقش الاجتماع موقف سيارات ومعدات الحملات الميكانيكية بمختلف المراكز والمدن، حيث بلغ إجمالي قوة السيارات 788 سيارة، وإجمالي قوة المعدات الهندسية 189 معدة، والمعدات الخفيفة 454 معدة.

كما تم استعراض موقف الأعطال والإصلاحات التي تمت خلال الفترة الأخيرة، حيث تم إصلاح عدد من السيارات والمعدات بمعرفة شركة المنوفية لصيانة الآلات، إلى جانب اتخاذ إجراءات تكهين بعض المعدات التي لم تعد صالحة للعمل.

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة والتأكيد على سرعة الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة ،كما تم عرض خطط التطوير ومعدلات الإنجاز والإجراءات المتخذة لتعظيم الإيرادات وتكثيف إجراءات التحصيل لسرعة تحصيل المتأخرات، بما يسهم في دعم الموارد الذاتية للمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية، خلال الاجتماع، أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة معدلات العمل، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات، وسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمشروعات والملفات الخدمية لتحويل خطط العمل إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشددًا على أن المتابعة المستمرة وقياس معدلات الإنجاز يمثلان أساسًا لتحقيق المستهدفات ورفع كفاءة الأداء وتذليل أى معوقات بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق أفضل إستغلال لموارد المحافظ.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود للارتقاء بالبنية التحتية، لافتاً إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.