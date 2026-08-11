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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الملك سلمان يشكر المشاركين في «قمة مكة» ويشيد بجهود تعزيز التضامن الإسلامي

الملك سلمان
الملك سلمان
القسم الخارجي

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الشكر والتقدير إلى المشاركين في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي استضافتها مكة المكرمة تحت شعار «قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل»، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنجاح القمة وما أسفرت عنه من نتائج تدعم العمل الإسلامي المشترك.

وأعرب الملك سلمان عن تقديره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لما بذله من جهود خلال رئاسته للدورة السابقة للقمة الإسلامية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التضامن والتنسيق لمواجهة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي.

وشهدت القمة، التي عقدت في قصر الصفا بمكة المكرمة عام 2019، مشاركة واسعة من قادة الدول الإسلامية ورؤساء الوفود، بينهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، فيما شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أعمال القمة، والتقى عددًا من القادة والمسؤولين المشاركين، ومن بينهم رئيس الوزراء الباكستاني.

وأكدت أعمال القمة أهمية تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية وتوحيد المواقف تجاه القضايا والتحديات المشتركة، إلى جانب دعم التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.

وفي ختام أعمالها، صدر «إعلان مكة المكرمة»، الذي عكس مخرجات القمة ومواقف الدول المشاركة بشأن عدد من الملفات التي تهم العالم الإسلامي. كما أعرب المؤتمر عن تقديره للملك سلمان وللمملكة العربية السعودية على استضافة القمة، وما قدمته من دعم للعمل الإسلامي المشترك ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتأتي الإشادة السعودية بنتائج القمة في إطار تأكيد الرياض على أهمية العمل الجماعي داخل منظمة التعاون الإسلامي، والاستفادة من مكانة المملكة ودورها في دفع جهود التنسيق بين الدول الأعضاء، بما يعزز الأمن والاستقرار والتعاون

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