نظريات المؤامرة في سبتة تشعل الخلاف الإسرائيلي الإسباني

تسببت أزمة المهاجرين في سبتة في إشعال حدة التوترات الدبلوماسية بين إسبانيا وإسرائيل، بعد انتقاد مسؤول إسرائيلي لما وصفه بـ"الاستعمار الإسباني" للجيب الأفريقي.

بعد ساعات من وصول أول المهاجرين إلى شواطئ سبتة، بدأت نظريات المؤامرة بالانتشار، إلا أنها هذه المرة وصلت إلى أعلى مستويات الحكومة.

اتهامات متبادلة

ووسط انشغال إسبانيا بأزمة تدفق عشرات الآلاف إلى سبتة، رأت إسرائيل فرصة لاستفزاز منافستها، وكتب داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، على موقع إكس، قائلا: ربما قبل أن تستمر إسبانيا في إلقاء المحاضرات علينا، حان الوقت لتشرح للعالم لماذا لا تزال تحتفظ بجيوب استعمارية في أفريقيا.

ورد أوسكار بوينتي، وزير النقل الإسباني، بأن إسرائيل دبرت أزمة سبتة، قائلا: "حسنًا، بدأت الأمور تتضح تمامًا".

وفقا لتقرير صحيفة ديلي تليجراف البريطانية، فقد ردد سياسيون ومعلقون آخرون، بمن فيهم المتحدث باسم اليسار الجمهوري في كاتالونيا، تصريحاته، زاعمين أن حملة منسقة مدعومة من تل أبيب كانت وراء تدفق المهاجرين .

وفي خضم تبادل الإهانات، عمّقت إسبانيا وإسرائيل الخلاف المتسع بينهما، مستخدمتين أزمة الهجرة والنظريات الهامشية كأسلحة دبلوماسية.

وكان خلاف الجانبين متجذراً لسنوات، حيث كان بيدرو سانشيز ، رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني، أحد أكثر منتقدي إسرائيل صراحة بين قادة العالم، لكن عندما حاول ما لا يقل عن 72 ألف شخص اقتحام سبتة من المغرب الشهر الماضي، رأى السياسيون والمحللون الإسرائيليون فرصة للرد..

فضلا عن استغلال إسرائيل أزمة اسبانيا لتوجيه انتقادات، فقد عززت إسرائيل والمغرب علاقاتهما منذ توقيعهما اتفاقية تطبيع العلاقات في عام 2020، وفقا للتقرير، بالنسبة للمغرب، فإن ذلك يؤتي ثماره في شكل دعم إسرائيلي لمطالبها الإقليمية ضد إسبانيا، وهي منافس استراتيجي وجيوسياسي طويل الأمد للرباط.

بالنسبة لإسرائيل، فإن ترتيب المقايضة يعني اكتساب النفوذ - حتى لو كان مجرد موطئ قدم - في العالم العربي.

اتهام إسرائيل بإثارة أزمة سبتة

في أعقاب أزمة الحدود، أعلنت إسرائيل أن سيطرة إسبانيا على سبتة ومليلية،غير قانونية وتجسد الحكم الاستعماري. .

وأطلق المعسكر الإسباني العنان للنظريات، بما في ذلك نظرية مفادها أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، إلى جانب إسرائيل، شجع الشريك الدبلوماسي المغرب على إرسال مهاجرين إلى الحدود.

وأشاروا إلى تغريدة معاد نشرها من عام 2019 ليائير نتنياهو، نجل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي نشر فيها خريطة تسلط الضوء على الجيوب الإسبانية المتاخمة للمغرب.

وقال هيو لوفات، وهو زميل سياسي بارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "هذه فرصة لإسرائيل لتقديم الادعاء الذي لا أساس له من الصحة بشأن ازدواجية المعايير الأوروبية والإسبانية من خلال الانحياز إلى جانب المغرب في هذا النزاع الإقليمي".

وأضاف: “لإسرائيل تاريخ في اتهام الدول الأوروبية بازدواجية المعايير... باختصار: 'كيف يمكنكم انتقاد سياساتنا تجاه الفلسطينيين؟' إن استخدام إسرائيل لأسلوب 'ماذا عن' هو محاولتها للقول إنها لا تتصرف بشكل غير عادي بأي شكل من الأشكال.”

وصف خافي لوبيز، السياسي الإسباني الذي يشغل منصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي، تعليقات إسرائيل بأنها "هجوم هجين على سيادة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي".

ليست هذه المرة الأولى التي تُستخدم فيها قضية الهجرة في الخلافات السياسية، فقد سبق أن اتهمت بولندا والنرويج روسيا بدفع المهاجرين إلى أوروبا لإثارة الاضطرابات السياسية.

واتهم ترامب نيكولاس مادورو ، الزعيم الفنزويلي الذي أطاح به، بتدبير هجرة جماعية للمجرمين إلى الولايات المتحدة - وهو أحد المبررات التي قدمت للقبض العسكري الأمريكي المفاجئ على الرئيس السابق في أوائل يناير.

وفقا للتقرير، فإن الخلاف حول سبتة ليس مجرد أزمة بين إسبانيا وإسرائيل، بل إنه يدل أيضاً على اتساع الفجوة بين إسرائيل وأوروبا ككل، فقد كان سانشيز صريحاً للغاية في معارضته لإسرائيل، مطالباً بمحاسبتها على "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

في سبتمبر 2025، خلصت لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل تفشل في منع الإبادة الجماعية للفلسطينيين، بل وترتكبها بنشاط.

في مايو 2024، اعترفت إسبانيا رسمياً بدولة فلسطين، إلى جانب أيرلندا والنرويج. وحذت المملكة المتحدة حذوها في سبتمبر 2025، ثم، في سبتمبر 2025، أصبحت إسبانيا أول دولة أوروبية تحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية - وهي مجتمعات مبنية في الأراضي الفلسطينية، مثل غزة والضفة الغربية، وفي الآونة الأخيرة، دعت إسبانيا إلى توسيع نطاق حظر التجارة الاستيطانية ليشمل جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

أصبحت إسبانيا، إلى جانب أيرلندا، مؤخراً واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي اقترحت تعليق اتفاقية أوسع للاتحاد الأوروبي مع إسرائيل - وهي حجر الزاوية في العلاقات - بسبب مزاعم بأن الأخيرة فشلت في دعم المبادئ الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.

وتعكس تلك التطورات أن إسبانيا ستظل على مسار تصادمي مع إسرائيل، في شهر مايو، أدت لقطات مصورة لقوات الأمن الإسرائيلية وهي تسيء معاملة نشطاء دوليين - بمن فيهم مواطنون إسبان - تم احتجازهم أثناء محاولتهم الإبحار إلى غزة حاملين مساعدات، إلى زيادة تدهور المشاعر العامة ضد إسرائيل.

وتراجعت التأييد الغربي تجاه إسرائيل بشكل حاد منذ عام 2023، تاريخ اندلاع حرب غزة، وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة جالوب هذا العام، ولأول مرة، أن الأمريكيين أبدوا تعاطفاً أكبر مع الفلسطينيين مقارنةً بالإسرائيليين.