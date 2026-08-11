الجيش الأمريكي يهاجم سفينة في مضيق هرمز حاولت الالتفاف على الحصار الإيراني

أطلقت مروحية عسكرية أمريكية النار على سفينة ترفع علم بنما في مضيق هرمز بعد محاولتها الالتفاف على الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم الثلاثاء، لم يسفر الهجوم عن أي إصابات، لكن الطاقم حاول الإجلاء إلى سفينة أخرى.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي، وصل إلى طهران، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع مسئولين إيرانيين.

وتعد باكستان وسيطًا رئيسيًا في المحادثات بين إيران وأمريكا.

ومنذ إتاحة الفرصة للمفاوضات ومسئولو باكستان بداية من رئيس الحكومة شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير ووزيري الداخلية والخارجية، يقومون بأدوار وساطة وجولات وسفريات متبادلة مع إيران، بغية الوصول إلى حل.

يأتي ذلك، فيما سبق وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله، وأن طريق الشحن المهم بات مفتوحا أمام حركة مرور السفن التجارية.

وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة «تتحكم بنسبة 100% في الممر المائي الحيوي لشحنات النفط العالمية».

كما رد الرئيس الأمريكي على شروط إيران لإبرام اتفاق بالمطالبة بأن تدفع طهران تعويضات عن قتلى سقطوا في حروب وهجمات واحتجاجات.

فيما سبق أيضًا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات الملاحة عبر المضيق تسير بسلاسة وبشكل بناء.

وأشار إلى التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة طريق للشحن، مع استمرار الخلاف حول بعض القضايا الفنية المرتبطة ببيان مشترك، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأوضح بقائي، أن المحادثات شملت آليات ضمان الملاحة الآمنة، وحماية البيئة، والخدمات البحرية، ومكافحة الجرائم، لافتًا إلى أن تقديم مثل هذه الخدمات البحرية عادة ما يستلزم مقابلًا ماديًا.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن الاتفاق مع سلطنة عمان دخل مراحله النهائية، مشددًا على أن التوصل إلى اتفاق عماني إيراني لن يعني بمفرده إعادة فتح المضيق.