قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"أويل برايس": شركات الطيران تتسابق لتأمين الوقود وسط استمرار اضطرابات مضيق هرمز

"أويل برايس": شركات الطيران تتسابق لتأمين الوقود وسط استمرار اضطرابات مضيق هرمز
"أويل برايس": شركات الطيران تتسابق لتأمين الوقود وسط استمرار اضطرابات مضيق هرمز
أ ش أ

 تتسابق شركات الطيران حول العالم لتأمين احتياجاتها من وقود الطائرات مع استمرار اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

وأدى تراجع تدفقات الوقود وارتفاع الأسعار إلى زيادة الضغوط على شركات الطيران، التي تبحث عن مصادر بديلة وحلول تشغيلية للحفاظ على انتظام الرحلات وتجنب مزيد من الاضطرابات، وفق تقرير منصة "أويل برايس" المتخصصة في تتبع الطاقة.

كما أدى غموض إعادة فتح المضيق إلى تفاقم أزمة الوقود العالمية، مع استمرار المخاوف من نقص الإمدادات وصعوبة حصول الشركات على احتياجاتها التشغيلية.

وتعد شركات الطيران من بين القطاعات الأكثر تضررا، في ظل معاناتها لتأمين كميات كافية من وقود الطائرات والحفاظ على جداول رحلاتها المنتظمة.

وأعلنت عدة شركات طيران أوروبية أنها تواجه خطر نقص وقود الطائرات، في وقت لجأت فيه دول القارة خلال الأشهر الأخيرة إلى الولايات المتحدة وآسيا لتأمين إمدادات بديلة والحد من تداعيات نقص الوقود.

وتبدو بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأكثر تعرضا لهذه المخاطر، في ظل اعتمادها الكبير على إمدادات الوقود القادمة من الشرق الأوسط.. كما أدى تراجع قدرات التكرير في عدد من الدول الأوروبية خلال العقود الماضية، بالتزامن مع التحول نحو الطاقة النظيفة، إلى زيادة اعتمادها على الواردات وجعلها أكثر عرضة لاضطرابات سلاسل الإمداد.

وتوقعت شركة الاستشارات (Energy Aspects) أن تواجه أوروبا عجزا في إمدادات وقود الطائرات بنحو 600 ألف برميل يوميا خلال الربع الثالث مقابل فائض يقدر بنحو 116 ألف برميل يوميًا في الولايات المتحدة و425 ألف برميل يوميا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبلغت مخزونات أوروبا نحو 38 مليون برميل في بداية يونيو، بما يعادل قرابة 30 يوما من الطلب على الوقود، وهو تقدير يتوافق أيضا مع تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

ولسد فجوة الإمدادات، لجأت أوروبا إلى عدد من الموردين البديلين، إذ ساهمت الولايات المتحدة ونيجيريا وكندا والهند وكوريا الجنوبية في توفير شحنات من وقود الطائرات إلى الأسواق الأوروبية.

وفي إيطاليا، رفعت المصافي إنتاج وقود الطائرات بنحو 10% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، في محاولة لتعزيز الإمدادات المحلية وتلبية الطلب.

كما شهدت أسعار وقود الطائرات تقلبات حادة منذ اضطراب حركة الملاحة عبر هرمز، إذ ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 215.32 دولار للبرميل في نهاية مارس، قبل أن تتراجع إلى ما يزيد قليلًا على 130 دولارا.

ويمثل وقود الطائرات نحو 20% إلى 25% من تكاليف تشغيل شركات الطيران، ما يجعل ارتفاع أسعاره ضغطًا مباشرًا على هوامش أرباح الشركات وأسعار تذاكر السفر.. واضطرت بعض شركات الطيران بالفعل إلى خفض عدد رحلاتها بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وصعوبة تأمين الإمدادات.

وقالت شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة Ryanair "إن 20% من احتياجاتها من الوقود غير المحوطة ضد تقلبات الأسعار تأثرت بشدة بارتفاع الأسعار، ما أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل بنسبة 11%".. وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايكل أوليري "إن سياسة التحوط المحافظة التي تتبعها ساعدتها على الصمود أمام ارتفاع أسعار وقود الطائرات".

وتواصل شركات الطيران مواجهة أزمة الإمدادات من خلال البحث عن موردين بديلين، لكن استمرار هذا الحل على المدى الطويل يظل غير مؤكد، في وقت يُتوقع أن تكون الدول التي تمتلك قدرات تكرير محدودة الأكثر تضررًا من اضطرابات سوق الوقود.

ويعد مضيق هرمز ممرا تجاريا حيويا وتمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية عندما يعمل بصورة طبيعية.. وأدى تعطل حركة الملاحة عبر المضيق لأشهر إلى فرض قيود كبيرة على تجارة الطاقة، ما دفع العديد من الدول إلى مواجهة نقص حاد في الوقود.

شركات الطيران حول العالم وقود الطائرات استمرار اضطراب حركة الملاحة مضيق هرمز الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

تكلفة إرجاع السلعة المشتراة

هل تكلفة إرجاع السلعة المشتراة إلكترونيا تكون على المشتري أم البائع؟.. الإفتاء تجيب

صلاة المرأة في الأماكن العامة أمام الرجال

حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة أمام الرجال.. عالمة أزهرية تحدد الضوابط الشرعية

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل يحق لصاحب العمل خصم قيمة الأشياء التالفة من العامل؟.. مواصفات الحجاب الشرعي.. وحكم التعامل بين الرجل والمرأة في العمل

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد