وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ 11 محطة مياه و3 مشروعات للصرف بالوادي الجديد

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم جهود التنمية بالمحافظات، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة الإسكان بمحافظ الوادي الجديد، معربة عن استعداد الوزارة لتقديم مختلف سبل الدعم في ملفات العمل والمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، مؤكدة حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتعاون مع محافظة الوادي الجديد، ومتابعة مختلف المشروعات والملفات ذات الأولوية، بما يحقق أهداف الدولة في تنمية المحافظات وتعظيم الاستفادة من مقوماتها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، تقدمت محافظ الوادي الجديد بالشكر لوزيرة الإسكان على عقد الاجتماع لمناقشة ملفات العمل المشتركة، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، والعمل على التغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات.

واستعرض اللقاء عددًا من ملفات التنمية الشاملة، وفي مقدمتها الرؤية الاستراتيجية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، وتنويع القاعدة الاقتصادية للمحافظة، فضلًا عن محركات الرؤية الاستراتيجية للمحافظة.

كما تناول اللقاء جهود التنسيق بين محافظة الوادي الجديد والهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة للوزارة، لعقد جلسات تشاورية لتعديل المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية بالمحافظة، وفقًا للملامح التنموية التي تم إعدادها، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من الموارد والمقومات الطبيعية والاقتصادية التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد.

كما تناول اللقاء موقف تنفيذ 11 مشروعًا لإنشاء محطات مياه شرب، و3 مشروعات للصرف الصحي، تشمل توسعات الصرف الصحي بمدينة موط، ومشروع الصرف الصحي بمدينة باريس، ومشروع الصرف الصحي لـ4 قرى.

وتطرق اللقاء إلى موقف تنفيذ مشروع ازدواج طريق الخارجة/سوهاج، وجهود دعم تنفيذ مشروعات الإسكان بالمحافظة، في إطار اهتمام الدولة بتوفير الوحدات السكنية المناسبة لمختلف شرائح المواطنين.

وفي ختام اللقاء، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدعم المحافظة ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمعدات للتدخل السريع في حالات الطوارئ، لخدمة أهالي المحافظة، مع دراسة إمكانية إقامة مشروع سكني لتلبية طلبات المواطنين بمحافظة الوادي الجديد.