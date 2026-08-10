وزيرة الإسكان تستقبل القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مستهل اللقاء، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بالقائم بأعمال السفير الأمريكي والوفد المرافق له، مؤكدة أن العلاقات المصرية الأمريكية تمثل نموذجًا مهمًا للشراكة والتعاون الممتد بين البلدين، ومشددة على حرص الدولة المصرية على مواصلة تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود تحقيق التنمية والاستقرار، ومشيدة بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر في مختلف المجالات.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى ما تشهده مصر من طفرة تنموية وعمرانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة، موضحة أن هذه المشروعات تتيح مجالات واسعة للشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات والشركات الدولية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتبادل الخبرات، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والتقنيات في مختلف مجالات التنمية العمرانية.

من جانبه، أعرب روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتوسيع مجالات الشراكة مع الجهات والشركات الأمريكية، في ضوء ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة، وما تشهده من توسع في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية الكبرى، معربًا عن إعجابه بما تشهده مصر من طفرة تنموية وعمرانية ونهضة معمارية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وناقش اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث تم استعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وإمكانية تعزيز التعاون في مجال تحلية مياه البحر، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في هذا المجال. وأوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، ورفع كفاءة البنية الأساسية والمرافق، وتعزيز تنافسية المدن الجديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية البناء على ما تم بحثه خلال اللقاء، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات والمؤسسات الأمريكية في المجالات ذات الأولوية، بما يحقق قيمة مضافة لجهود التنمية في مصر، ويدعم تبادل الخبرات والتجارب، والاستفادة من الإمكانات والتكنولوجيات المتقدمة في تنفيذ المشروعات.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل خلال الفترة المقبلة، لتعزيز فرص التعاون المشترك.