قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل
بقوة 1.578 حصانًا.. بوجاتي تكشف الستار عن ديسترييه الجديدة
برلماني: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يؤكد قوة المنتج المصري عالميًا
قرعة شقق تعاونيات الإسكان بالعاشر من رمضان 17 أغسطس.. التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان تتابع توفيق أوضاع الأراضي المضافة لمدينتي الشروق والعبور الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينتي الشروق والعبور الجديدة.

 وذلك من خلال نتائج جولات ميدانية واجتماعات تنسيقية شملت موقف تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالأراضي المضافة للمدينتين، وتسريع إجراءات توفيق الأوضاع، بما يحقق التنمية المتكاملة بالمناطق المضافة.

الأراضي المضافة بالمدن الجديدة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار المتابعة الدورية لملفات تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، بالتوازي مع دفع معدلات تنفيذ مشروعات المرافق والطرق والخدمات، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الاستقرار العمراني بالمدن الجديدة، مشددة على ضرورة إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

مدينة الشروق

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا تضمن نتائج جولة للمهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسؤولي الجهاز بمنطقة جمعية السلام بالامتداد الشرقي ضمن المناطق المضافة للمدينة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمرافق، والوقوف على معدلات الإنجاز في أعمال التخطيط وتقنين الأوضاع، إلى جانب متابعة إجراءات التسكين، والتأكد من انتظام سير العمل وفق البرامج الزمنية المعتمدة.

مدينة العبور الجديدة

وفي مدينة العبور الجديدة، تابعت وزيرة الإسكان مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالمناطق المضافة، من خلال سلسلة اجتماعات عقدها المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز، مع ممثلي الجمعيات والكيانات المختلفة، لبحث آليات تسريع استكمال ملفات التقنين، وتيسير الإجراءات للمواطنين الجادين، والتأكيد على التصدي لمخالفات البناء، والحفاظ على النسق العمراني، وتطبيق معايير موحدة تحقق العدالة والشفافية في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين.

كما تابعت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات مرافق المياه والصرف الصحي والطرق بالأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، ومن بينها تنفيذ محطتي رفع صرف صحي بطاقة إجمالية 100 ألف متر مكعب يوميًا، وتنفيذ نحو 35 كيلومترًا من خطوط الصرف الرئيسية، إلى جانب تنفيذ رافع مياه شرب بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا، والخزان الاستراتيجي بمنطقة القادسية، وخطوط المياه الرئيسية، فضلًا عن تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال فرمة الطرق بعدد 46 مجاورة، وذلك في إطار خطة استكمال البنية الأساسية وتجهيز الأراضي للتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من أعمال توفيق الأوضاع وتنفيذ شبكات المرافق والطرق والخدمات، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات قد تواجه الأعمال، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي المضافة، ودمجها ضمن النسيج العمراني القائم بصورة متكاملة ومنظمة.

الإسكان المجتمعات العمرانية الشروق العبور الجديدة الأراضي المضافة بالمدن الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

محمد صلاح

«احلف يا صلاح».. المحكمة تكشف الأثر القانوني في حالة عدم حضور اللاعب لأداء اليمين| مستند

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

ترشيحاتنا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريًا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. تبدأ من 1500 جنيه شهريًا

كسوف الشمس

السماء تستعد لمشهد يحبس الأنفاس بعد 4 أيام.. ماذا سيحدث؟

برشلونة

برشلونة في تحدٍ استثنائي بإيطاليا.. مباراتان و45 دقيقة تكسران قواعد كرة القدم

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد